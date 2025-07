UpdateRare’s Everwild mogelijk geannuleerd na ontslaggolf Microsoft

Microsoft heeft vandaag bevestigd dat er een ontslagronde plaats heeft gevonden bij het bedrijf. Daardoor lijkt Rare’s Everwild, Perfect Dark en diens ontwikkelaar The Initiative ook het slachtoffer te zijn geworden.

[Update 2-7 20:20] Microsoft’s Matt Booty heeft via een mail laten weten dat Perfect Dark en Everwild zijn geannuleerd en dat the Initiative gesloten is tijdens de ontslagronde.

“Naar aanleiding van de opmerking van Phil [Spencer] [CEO van Microsoft Gaming] wil ik graag meer vertellen over de veranderingen binnen de business units van onze studio’s.

We hebben besloten om de ontwikkeling van Perfect Dark en Everwild te stoppen en verschillende onaangekondigde projecten binnen ons portfolio af te bouwen. Als onderdeel hiervan sluiten we een van onze studio’s, The Initiative. Deze beslissingen, samen met andere veranderingen binnen onze teams, weerspiegelen een bredere inspanning om prioriteiten aan te passen en middelen te concentreren om onze teams klaar te stomen voor meer succes in een veranderend industrieel landschap. We hebben deze keuzes niet lichtvaardig gemaakt, aangezien elk project en elk team jaren van inspanning, verbeeldingskracht en toewijding vertegenwoordigt.

Onze algehele portfoliostrategie is onveranderd: games bouwen die onze spelers enthousiast maken, onze grootste franchises blijven laten groeien en nieuwe verhalen, werelden en personages creëren. We hebben meer dan 40 projecten in ontwikkeling, een aanhoudende dynamiek in de titels die dit najaar worden uitgebracht en een sterke planning voor 2026.

Voor degenen die direct betrokken zijn, werken we nauw samen met HR en de studioleiding om ondersteuning te bieden, waaronder ontslagvergoedingen, ondersteuning bij carrièretransities en waar mogelijk mogelijkheden om functies in andere teams te verkennen.

Aan iedereen in onze studio’s: bedankt. Jullie creativiteit en veerkracht blijven bepalen wie we zijn. Ik geloof in de kracht van onze teams en de richting die we inslaan op de weg die voor ons ligt.”

Microsoft schrapt 4% van hun personeelbestand (ruim 9000 medewerkers) en voornamelijk de salesafdeling lijkt getroffen, maar ook Microsoft Gaming. Daar vallen alle studio’s van Xbox onder, inclusief Activision Blizzard King en dus ook Rare.

Het is niet duidelijk hoeveel er bij die studio zijn ontslagen, maar Insider Gaming meldt dat het om een “significante” ontslagronde gaat. Hierdoor zou de studio hun actie-avonturengame Everwild moeten annuleren. Dit is wel extreem zuur, nadat we eind vorig jaar juist positieve berichten hoorden nadat er een behoorlijke tijd van stilte was.

Naast Rare is ook King getroffen door ontslagen en daar zouden 200 medewerkers de zak hebben gekregen en een andere studio is Turn 10 (Forza Motorsport), maar daar zijn geen aantallen bekend.

Wij wensen in ieder geval alle gedupeerden het allerbeste en hopelijk vinden zij weer snel een baan in de industrie. Gelukkig worden ze door Microsoft bijgestaan en zal het bedrijf ook proberen de ontslagen ergens anders onderdak te bieden.