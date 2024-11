Everwild leeft nog, Call of Duty Black Ops 6 is een succes en meer in overig nieuws week 44

Het wordt weer steeds eerder donker en het is toch stiekem wel ideaal weer om te gamen, toch? Voor ook wij gaan genieten van ons weekend hebben we nog alle overige nieuwtjes voor jullie op een rijtje gezet!

Nieuws

Xbox-chef Phil Spencer heeft Everwild gespeeld bij Rare en heeft naar eigen zeggen een geweldige dag gehad bij de Britse studio. Het was al enige tijd stil rondom de game, maar het is goed om er eindelijk weer iets van te horen, toch?

Sonic: Generations heeft laten weten dat er in één dag tijd ruim één miljoen exemplaren van Sonic X Generations zijn verkocht.

Insomniac heeft alvast updates voor Ratchet & Clank en Marvel’s Spider-Man 2 vrijgegeven voor de komst van de PlayStation 5 Pro. De updates moeten ervoor zorgen dat beide games gebruik gaan maken van de extra rekenkracht van de mid-gen console-update van Sony.

Today, we deployed updates for Ratchet & Clank: Rift Apart and Marvel’s Spider-Man 2 that add new visual options for PlayStation 5 Pro, including Performance Pro and Fidelity Pro modes! Read more in our Knowledge Base:

⚒ https://t.co/ha6g3gHu16

🕸 https://t.co/wtsn3SZ5U5 pic.twitter.com/suL1FtW2Fh — Insomniac Games (@insomniacgames) October 25, 2024

Call of Duty Black Ops 6 doet het erg goed op de Xbox. Niet heel gek, aangezien de game via Game Pass is te spelen, maar desondanks steeg het aantal spelers in Call of Duty HQ (de HUB voor alle Call of Duty-games) met 156%.



Later deze week bleek dat de game ook de meest succesvolle release kent uit de geschiedenis van de serie. Het is eigenlijk niet gek dat Microsoft niets gaat veranderen aan de manier waarop Activision de games maakt, aangezien er inmiddels ruim 500 miljoen exemplaren van de reeks over de toonbank zijn gegaan. Alle studio’s die er tot nu toe daar aan hebben meegeholpen, zullen dat dus ook in de toekomst blijven doen.

Mocht je Call of Duty Black Ops 6 ook al in huis hebben, kun je dit weekend genieten van dubbele XP. Dus je weet wat je te doen staat!

We blijven nog even bij Microsoft, want het bedrijf heeft een talent van Sony weten te strikken. Brian Horton, die de creative director was voor Spider-Man: Miles Morales en Marvel’s Wolverine is sinds kort aan de slag bij the Initiative voor de nieuwe Perfect Dark-game.

Bij Insomniac is Horton vervangen door Marcus Smith en die gaat samen met Game Director Mike Daly verder met Wolverine. De twee hebben eerder al samen succesvol samengewerkt aan Ratchet and Clank: Rift Apart.

Serie/ fimnieuws

Goed nieuws voor de fans van Tomb Raider: The Legend of Lara Croft: er komt namelijk een tweede seizoen van de animatieserie naar Netflix!

Naast de animatie serie komt er ook nog een real-life serie van Tomb Raider bij Amazon. Volgens de bronnen van Deadline gaat Sophie Turner (Game of Thrones/ X-men) de rol van Lara Croft op haar nemen. Daarnaast zou ook Lucy Boynton (Bohemiuam Rhapsody) op de radar staan bij Amazon.

Trailers

Nightdive heeft een nieuwe video van de remaster van The Thing vrijgegeven. De game maakt naar ruim 20 jaar een comeback op de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X. Check hier de nieuwe trailer!

Ubisoft heeft deze week zonder promotie de NFT-game Champions Tactics: Grimoria Chronicles uitgebracht. De turn-based tactische RPG is te spelen via de website van Ubisoft en bevat dus digitale figurines die op een digitale marktplaats kunnen gekocht worden. De goedkoopste figurine is nog geen 7 dollar en de duurste maar liefst 63.000 (!?). Check hier de launch trailer van de game.

Sony heeft de PlayStation Plus-games van november onthuld en vanaf aanstaande dinsdag kunnen abonnees “gratis” aan de slag met Ghostwire: Tokyo, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged en Death Note Killer Within.

In Two Point Museum kunnen spelers een eigen museum runnen, maar er is ook een speciaal museum te managen die er behoorlijk spooky uitziet!

De eerste zeven minuten van Metro: Awakening zijn op YouTube belandt, dankzij IGN, maar ook gewoon hieronder te bekijken!

Nintendo heeft deze week de Nintendo Music app gelanceerd voor Nintendo Switch Online abonnees. Daarin staan alle soundtracks van diverse games van Nintendo, waaronder Zelda, Mario, Donkey Kong, Animal Crossing en veel meer. Uiteraard heeft het bedrijf flink wat promotiemateriaal online geknald.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake verschijnt over een kleine twee weken en om dit alvast te vieren, heeft Square Enix de launch trailer vrijgegeven.