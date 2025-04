Terugkeer Verdanks in Call of Duty Warzone gevierd met krankzinnige launch trailer!

Wie had gedacht dat Bohemian Rhapsody zo goed zou passen bij de launch trailer voor de terugkeer van Verdansk in Call of Duty Warzone?! Nou oordeel vooral zelf.

Het level dat Call of Duty in een klap bovenaan zetten bij de Battle Royale games keert aanstaande donderdag dan ein-de-lijk terug. De vraag blijft echter of dit nog wel op tijd is en bij Activision gaat er geregeld wat fout als er nieuwe levels worden geïntroduceerd.

Hoe dan ook zullen we donderdag toch weer de straten van Verdansk onveilig kunnen maken. Bovendien neemt Activision deze zet heel serieus, want aankomende woensdag zal Warzone offline zijn. Mocht je niet weten welke game je dan moet spelen, kun je Black Ops 6 gratis spelen. Hierdoor kun je in ieder geval alvast de Kilo 141, CR-56 Amax en HDR alvast levelen, zodat je die een dag later in Warzone kunt gebruiken.