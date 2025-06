Diablo 4, Jusant en King of Fighters XV in PlayStation Plus-games juli

Sony heeft vandaag laten weten welke games er volgende maand “gratis” zijn voor alle PlayStation Plus-abonnees. Vanaf aanstaande dinsdag kunnen zij Diablo 4, Jusant en The King of Fighters XV uitproberen.

Aankomende zondag viert PlayStation Plus alweer diens 15de verjaardag en voor dit feestje heeft Sony dus alvast de PlayStation Plus-games onthuld. Bij Diablo 4 gaat het om de PlayStation 4 en 5-versie, het als The King of Fighters XV. Jusant is alleen voor de PlayStation 5 voor “niks” op te pikken.

Je hebt nu dus ook nog maar tot aankomende dinsdag om de huidige PlayStation Plus. Dat zijn NBA 2K25, Alone in the Dark 2024 en Bomb Rush Cyberpunk. Zit er deze maand iets leuks voor je bij? Zo ja, welke game(s) ga jij komende maand sowieso even claimen?