NBA 2K25, Alone in the Dark en meer in PlayStation Plus games juni

Het gaat om de games NBA 2K25 (PS5, PS4), Alone in the Dark 2024 (PS5) en Bomb Rush Cyberpunk (PS5, PS4). Ook kunnen alle abonnees vanaf morgen al aan de slag met de Final Shape DLC voor Destiny 2.

Naast deze games worden ook de PlayStation Plus Premium en extra catalogus aangevuld met wat extra games. Zo komende de volgende games naar Extra:

Another Crab’s Treasure (PS5) (vanaf 29 mei)

Destiny 2: Legacy Collection (PS5, PS4) (vanaf 4 juni)

Grand Theft Auto 3: The Definitive Edition (vanaf 10 juni)

Skull and Bones (PS5) (vanaf 2 juni)

Premium leden krijgen daarnaast ook nog:

Myst (PS5, PS4)

Riven (PS5, PS4)

Tot slot zijn er vanaf morgen ook game trials van Kingdom Come Deliverance 2 en Sid Meier’s Civilization 7 voor Premium leden te spelen.

