Review: Yoshi and the Mysterious Book – een mysterieuze ontdekkingsreis

Yoshi is misschien niet het populairste personage van Nintendo, maar wie kan nou een avontuur van dit charmante dinosaurusje weigeren? Wij in ieder geval niet, want wij kregen Yoshi and the Mysterious Book in huis om hem onder de loep te nemen!

Charmante stijl

In Yoshi and the Mysterious Book wordt het eiland van Yoshi onverwachts bezocht door een pratend boek. Het blijkt te gaan om Mr. Goedboecks een encyclopedie dat echter met een probleem zit opgezadeld. Dit encyclopedie bevatte informatie over allerlei beestjes die zich in verschillende gebieden van de wereld bevinden. Echter zijn de gegevens die hij had verdwenen en het is aan een van de Yoshi om op onderzoek uit te gaan.

Waar je in voorgaande Yoshi-games nog bepaalde levels moest voltooien of bepaalde uitdagingen, kun je nu vanaf het begin aan de slag met één van de vele Yoshi. Denk hierbij aan een rode, een paarse, een oranje, maar ook natuurlijk de bekende groene. Wat je meteen opvalt als je de game start is de grafische stijl ervan. De game speelt zich letterlijk af in een boek en elke hoofdstuk bevat een andere setting en een aantal verschillende soorten mysterieuze wezens die onderzocht moet worden!

Op onderzoek uit!

Je verwacht haast dat je nu een onderzoek moet gaan starten over hoe deze wezens leven, maar het is gelukkig wel een stuk luchtiger. Je ontdekt voornamelijk hoe de beestjes reageren op jouw aanvallen, maar ook op bepaalde elementen die zich in elk level bevinden. Denk hierbij aan bepaalde groenten die gebruikt kunnen worden, maar ook elementen als water en vuur kunnen worden gebruikt om meer te weten te komen over de insecten die je moet onderzoeken.

Elke “ontdekking” zorgt er weer voor dat je munten scoort, waarmee je weer nieuwe ontdekkingen kunt vrijspelen. Het lijkt allemaal vrij simpel, maar tijdens je ontdekkingstocht zal je ook nog eens moeten uitzoeken hoe je een level voltooid. Wat dat betreft komen de platformelementen goed tot zijn recht. De game is namelijk voor een overgroot deel geen recht toe recht aan platformer, maar in alles een ontdekkingsreis. Je zult dus goed op moeten letten na de hints die worden gegeven, maar ook buiten de box moeten denken om tot de oplossing te komen.

Wat dat betreft zit de moeilijkheidsgraad ook daar in, want je kunt namelijk niet game over gaan. Hoewel er wel een paar levels in zitten waarin je soms moet herstarten omdat je bepaalde dingen niet goed hebt gedaan (we vertellen niks vanwege spoilers), zal je gewoon overal tegen aan kunnen of in kunnen lopen/ springen zonder dat je meteen het hele level opnieuw moet spelen. Wat dat betreft is het ook wel logisch, want de game is natuurlijk wel bestemd voor een wat jonger publiek. Het zou tot frustraties leiden als je niet verder in je onderzoek komt omdat je voor de zoveelste keer op het game over scherm terecht komt.

Het klinkt misschien dat de game heel makkelijk is, maar geloof ondergetekende, die af en toe minutenlang rondjes heeft gelopen om te ontdekken wat nou precies de bedoeling was om verder te kunnen. Het eureka moment geeft dan wel weer een extra kick en zorgt er juist weer voor dat je zo veel mogelijk van de ontdekkingen hebt uitgevogeld.

Natuurlijk hij weer

Naast de verschillende beesten, die niet altijd als hulpmiddel werken en soms ook gewoon als vijand is te beschouwen, is er nog een bekend kwaadaardig personage dat op Yoshi’s pad terechtkomt. Hij is namelijk in het encyclopedie terecht gekomen, omdat hij op zoek is naar een bepaald soort vogel.

Dit personage zal (niet altijd expres) je weg proberen te versperren, aangezien hij denkt dat Yoshi ook na het zelfde aan het zoeken is. Gedurende het avontuur zal je hem een aantal keren tegenkomen, maar vaker uit de brand moeten helpen dan hem daadwerkelijk een koekje van eigen deeg te geven. Goed we laten je de game liever zelf spelen om erachter te komen wie dat nou precies is!

Conclusie

Yoshi and the Mysterious Book is een charmante, maar ook wel een uitdagende platformer. De game biedt je zeker een uurtje of 15 bezig, maar als je alles eruit wil halen, kun je daar nog wel een uurtje of 10 bij. Daarbij wordt het je ook makkelijker gemaakt als je eenmaal de extra ontdekkingsopties ontgrendeld. Die geven in beeld aan waar nou precies dat ene witte bloemetje zit en dergelijk.

Het is echt een verslavende game, waarbij je al spelenderwijs ontdekkingen doet over de vele mysterieuze wezens uit het encyclopedie genaamd Goedboecks. Als kers op de taart mag je ook nog eens elk beestje een eigen naam geven!

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Good-Feel

Releasedatum: 21 mei 2026

Platform: Nintendo Switch 2

