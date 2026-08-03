Nintendo komt morgen met Fire Emblem: Fortune’s Weave Direct

Nintendo komt op 4 augustus (morgenmiddag met een special Direct die geheel in het teken staat van Fire Emblem: Fortune’s Weave.

De Direct zal op dinsdag 4 augustus om 16:00 plaatsvinden en zo’n 20 minuten in beslag nemen. De Direct is live te volgen op YouTube en uiteraard ook op onze website.

The Heroic Games are approaching! Tune in on Aug 4 at 7am PT for the Fire Emblem: Fortune’s Weave Direct, featuring roughly 20 minutes of new information about the game. #NintendoDirect Watch here: https://t.co/z9IuBgzMEC pic.twitter.com/anw2TcX0XL — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 3, 2026

Fire Emblem: Fortune’s Weave wordt op 17 september verwacht, exclusief voor de Nintendo Switch 2.