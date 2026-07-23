LEGO en Nintendo bevestigen Donkey Kong set

LEGO en Nintendo hebben de komst van de Donkey Kong set officieel bevestigd. De 1371 blokjes en 21 tonnen tellende set zal maar liefst €170 kosten.

De set werd eerder al gelekt en nu hebben de Lego Group en Nintendo de set officieel uit de doeken gedaan. Deze Donkey Kong Arcade set is gebaseerd op de allereerste Donkey Kong game. Daarin maakte Mario (destijds Jumpman) zijn opwachting als nieuwe personage voor Nintendo.

De set is overigens interactive en laat spelers Mario over tonnen springen om richting Donkey Kong te komen om Pauline te redden.