Fallout remasters bevestigd, Gallipoli heeft een releasedatum en meer in weekoverzicht 29

De zomervakantie is dan echt voor heel het land begonnen en dat is ook wel te merken aan de nieuwtjes. Uiteraard hebben we alles wel weer op een rijtje gezet!

Gallipoli, EA Sports FC 27 en meer krijgen een releasedatum

Gallipoli werd onlangs voor een tijdje uitgesteld, maar deze week kregen we te horen dat we niet zo heel lang meer op de Eerste Wereldoorlog shooter hoeven te wachten! De game ligt namelijk vanaf 20 augustus in de winkels.

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EA Sports kondigde deze week de releasedatum van hun NHL 27 aan en die game staat gepland voor 11 september. Ook werden de verschillende edities van de game uitgelicht.

De releasedatum van EA Sports FC 27 werd daarentegen verklapt door de betrouwbare insider Dealabs. Die claimt te hebben vernomen dat de game op 25 september verschijnt.

De superhelden-werkplekcomedy Dispatch verscheen eerder al voor de PC, PlayStation 5 en Nintendo Switch-consoles, maar zal op 29 juli dan ook eindelijk op de Xbox Series S en X speelbaar zijn.

Nieuws

Bethesda heeft deze week ein-de-lijk officieel laten weten dat er remasters komen van Fallout 3 en New Vegas. Ook werd er bevestigd dat er een Fallout game van Obsidian komt en dat daarnaast ook Fallout 5 in ontwikkeling is. Echter zal deze pas na de release van The Elder Scrolls 6 verschijnen, aangezien de studio daar nu met man en macht aan werkt!

Het was al jaren geen verrassing meer maar Fallout 3 en New Vegas krijgen een remaster!https://t.co/yNk4Y9wPUK — Gamingnation (@Gamingnation_NL) July 17, 2026

Assassin’s Creed Black Flag Resynced lijkt de klapper te worden die Ubisoft nodig heeft. De game wist niet alleen onze redactie enorm te verblijden, maar ook twee miljoen andere gamers die de game op de eerste dag van release haalden!

Daar kwam in diezelfde week nog eens één miljoen verkochte exemplaren bij, waardoor het totaal na een week in de verkoop op drie miljoen komt te staan.

Yo Ho Ho! More than 3 million copies sold across the seas… 🏴‍☠️ Special thanks to all of you for playing and sharing tall tales about your Caribbean adventures.

Guess we’ll have to keep the adventures going with New Game+ later on, mates. 👀#AssassinsCreed pic.twitter.com/xhlAhBojxP — Assassin’s Creed (@assassinscreed) July 17, 2026

Mocht je nou niet genoeg krijgen van Assassin’s Creed Black Flag Resynced kun je uitkijken naar New Game Plus, dat nu de hoogste prioriteit van de ontwikkelaar heeft gekregen.

Later deze week werden er ook mogelijk details voor het volgende deel in de >Assassin’s Creed serie gelekt. De game die voor nu door het leven gaat als codenaam >Hexe, speelt zich mogelijk af in het Duitsland in de tijd van de heksenjachten.

Battlefield 6 introduceert op 21 juli het vierde in-game seizoen, die maritieme oorlogsvoering aan de game toevoegt. Het ziet er wederom erg spectaculair uit!

Ook Skate krijgt binnenkort het vierde in-game seizoen en daarin worden de X Games aan de game toegevoegd. Zo wordt San Vansterdam omgetoverd tot een X Games-geïnspireerde locatie met een opnieuw ontworpen lay-out gebaseerd op het MoonPay X Games League Championship-parcours in New Orleans.

Sony werd vorig jaar al door Stichting Massaschade & Consument aangeklaagd vanwege de exorbitante prijzen in de PlayStation Store en aangezien Sony vanaf 2028 geen disks meer maakt, lijkt de zaak alleen maar sterker te worden. De organisatie is namelijk bang dat Sony daarmee hun monopolypositie verstevigd en de prijzen alleen maar verder kan ophogen.

ID Software leek vorige week heel hard getroffen te zijn door de reorganisatie van Xbox en hoewel dat klopt, is het gelukkig niet dat we bang hoeven te zijn dat de studio wordt opgedoekt. In een verklaring laat het bedrijf weten gewoon nog games te kunnen maken en hun technologie te kunnen blijven ontwikkelen.

We blijven nog even bij Xbox, want vorige week werden de Xbox Game Pass games voor het eerste deel van juli onthuld. Daar werd Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 genoemd, maar die is door onbekende redenen niet aan de service toegevoegd.

Voor de >PlayStation Plus Extra- en Premium-abonnees word de catalogus deze maand ook aangevuld. Zo verschijnen Rise of the Ronin en Avatar: Frontiers of Pandora deze maand.

FromSoftware gaat volgende maand een gesloten bèta houden van hun PvPvE Soulslike The Duskbloods. Je kunt je vanaf 22 juli aanmelden, maar moet daar wel een abonnement op Nintendo Switch Online voor hebben.

Volgende maand zal Gamescom weer plaatsvinden en naast de Gamescom Opening Night Live zal er ook een Future Games Show plaatsvinden. Ook tijdens het event zelf zullen er een aantal events zijn, zoals Best of Gamescom.

Serie/ Films

De Far Cry tv serie heeft Steve Buscemi weten te strikken en daarmee wordt Noah Hawley vergezeld door een oude bekende. De twee werkte eerder al samen aan de serie Fargo. De serie wordt ontwikkeld in samenwerking met Disney+ / Hulu, maar wanneer de productie begint is nog niet bekend.

Ryan Hurst, de acteur die Kratos zou spelen in de aankomende >God of War-televisieserie, zal worden vervangen nadat hij een ernstige blessure opliep tijdens de opnames. Volgens berichten scheurde Hurst zijn biceps tijdens de opnames van de door Prime Video geproduceerde serie. Deze blessure was zo ernstig dat er een geheel nieuwe acteur voor de rol moest worden aangesteld. Immers zou het herstel tot minimaal begin 2027 duren, wat weer impact zou hebben op de release en kosten van de serie. In oktober zal het filmen verdergaan en tot die tijd zullen ze op zoek gaan naar een nieuwe acteur die de rol van God of War kan vertolken.

Trailers

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Game Freak heeft deze week een nieuwe trailer van Beast of Reincarnation vrijgegeven en de vijf minuten durende video focust geheel op de gevechten in de game.

Insomniac Games heeft deze week een nieuwe trailer van Marvel’s Wolverine vrijgegeven en die heeft de titel “Ain’t No Hero” en dat is natuurlijk erg toepasselijk bij het avontuur van Logan. De game verschijnt op 15 september, exclusief voor de PlayStation 5.

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Geruchten

Er wordt op dit moment niet gewerkt aan DLC voor Resident Evil: Requiem omdat de focus bij Capcom nu op de Veronica remake zou liggen. Er komt nog wel DLC aan voor Requiem, maar die komt pas ergens volgend jaar. Het is misschien zuur, maar het lijkt er wel op dat de DLC het wachten waard wordt!

De volgende LEGO-set van Nintendo is gelekt en het gaat om een miniatuur arcade kast waarin de allereerste Donkey Kong game is te bewonderen. De set van 1367 stukjes zal in augustus verschijnen en zo’n 200 euro moeten kosten. Ook zal het interactieve functies hebben.