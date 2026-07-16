Dispatch verschijnt op 29 juli op Xbox Series S/ X

AdHoc Studio heeft aangekondigd dat hun superhelden-werkplekcomedy Dispatch op 29 juli verschijnt voor Xbox-platforms, waaronder Xbox Series, Xbox op pc en Xbox Cloud Gaming.

Dispatch debuteerde in oktober vorig jaar op PC en PlayStation als een episodische release, waarna enkele maanden later ports voor de Nintendo Switch en Switch 2 volgden. Je kunt de aankondigingstrailer voor Dispatch op Xbox-platforms hieronder bekijken via het socialemediabericht van Xbox:

Hey team this is your dispatcher speaking 📞 Dispatch arrives on July 29: https://t.co/nm1ZsZj4LH pic.twitter.com/LzkLjAcFsI — XBOX (@XBOX) July 15, 2026

De Switch- en Switch 2-versies waren zwaar gecensureerd totdat een recente update het mogelijk maakte om een ​​deel van de censuur in bepaalde regio’s te verwijderen. Het is onduidelijk hoe de Xbox-versie in dat opzicht zal worden behandeld. Je kunt Dispatch hier op je verlanglijstje voor Xbox plaatsen.

Dispatch is nu beschikbaar op PC, PlayStation 5, Switch en Switch 2. De game verschijnt op 29 juli voor Xbox Series-consoles.