Rise of the Ronin, Avatar: Frontiers of Pandoran en meer naar PS Plus catalogus in juli 2026

PlayStation heeft de titels voor de PS Plus-catalogus van juli 2026 bekendgemaakt, waaronder Rise of the Ronin (is al verkrijgbaar) en Avatar: Frontiers of Pandora (21 juli) voor PlayStation 5.

Ook Firefighting Simulator: Ignite (PlayStation 5, 21 juli), Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind (PlayStation 4 en 5, 28 juli), Dying Light (PlayStation 4, 28 juli), Citizen Sleeper 2 (PlayStation 5,28 juli) en Snow Bros. Wonderland (PlayStation 5, 28 juli) zijn toegevoegd.

Daarnaast zijn er deze maand twee retro PlayStation 2-games aan de Classics Catalogus toegevoegd: Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy en Fahrenheit (beide games verschijnen op 21 juli).

Alle games in de catalogus zijn beschikbaar voor PS Plus Extra- en Premium-abonnees, met uitzondering van de twee retro-games, die alleen beschikbaar zijn voor Premium-abonnees.