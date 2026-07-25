Volgende God of War game met Kratos gaat verder waar Laufey eindigt

De releasedatum van God of War Laufey was niet het enige nieuws dat door Santa Monica Studios werd gedeeld. Ook liet Corly Barlog weten dat er een God of War game met Kratos in de hoofdrol in de planning staat.

Daarmee bedoelde hij overigens niet de God of War Trilogy Remake, waarin we Kratos’ avontuur in Griekenland volgen, maar een gloednieuwe game. Deze zou overigens direct verbonden zijn met Laufey, de spin-off met zijn vrouw Faye in de hoofdrol.

IGN claimt op hun website dat Barlog de uitspraken deed tijdens de San Diego Comic Con, maar verdere details zijn op dit moment niet bekend. Wellicht dat we hierna dan toch in Egypte terecht komen?

God of War serie blijft zich uitbreiden

Het lijken de afgelopen tijd toch dat er gouden jaren voor de God of War fans aankomen. Naast de spin-off Laufey, de remake van de originele trilogie en nu dus de nieuwe God of War-game van Kratos krijgen we ook nog een tv serie. Helaas is daar onlangs wel bekend van geworden dat ze op zoek zijn naar een nieuwe acteur voor Kratos.

Die rol zou eigenlijk door Ryan Hurst worden vertolkt, maar die heeft door een blessure af moeten haken. Hij scheurde tijdens opnames namelijk zijn biceps en het herstel zou tot begin volgend jaar duren. Dit zou betekenen dat de productiekosten van de serie te duur zouden worden en vandaar dat men maar op zoek is gegaan naar een andere acteur die de hoofdrol op zich neemt.

De serie is overigens gebaseerd op de Noorse mythologie en nu er al twee seizoenen zijn besteld, wordt er vermoed dat in elk seizoen een van de game de revue zal passeren.