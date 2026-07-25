Ubisoft CEO ziet “voordelen” van diskloze toekomst

Ondanks dat Sony bakken aan kritiek over zich heen heeft gekregen om per 2028 geen disks meer te produceren, ziet Ubisoft CEO Yves Guillemot er wel mogelijkheden in.

In een vragengesprek met de investeerders werd de CEO van het bedrijf gevraagd naar zijn mening over het besluit van Sony om geen disks meer te maken. Daar gaf de CEO een positieve reactie op, ondanks dat Sony overal kritiek over zich heen krijgt, en kon hij er zelfs voordelen in zien.

“Wat we op de pc hebben gezien, is dat het de markt heeft geholpen om te groeien,” zei Guillemot. “Daarnaast staat er in de toekomst druk op de kosten van hardware, en volledig digitaal gaan zal helpen om consoles toegankelijker en betaalbaarder te maken.”

Guillemot verwacht overigens niet dat de keuze van Sony een grote impact op de industrie zal hebben, ondanks dat de community er op dit moment helemaal niet mee eens lijkt te zijn. Het komt dus met voor- en nadelen, maar hij denkt niet dat het de industrie al te veel zal verstoren.

Grootste deel games wordt al digitaal verkocht

Het is ergens al opmerkelijk te noemen dat Sony zo veel haat over zich heen krijgt over fysieke games, aangezien het grootste gedeelte van de games al digitaal wordt verkocht. Sony ziet de keuze dan ook als een reactie op het veranderende consumentengedrag.

Daarnaast is het ook zo dat er nog steeds een gigantische druk op de industrie staat en dat er op allerlei manieren wordt gekeken om minder kosten te maken of meer omzet te genereren. Bij de verkoop van een fysieke first party game houdt Sony zo’n 65 procent over (30 procent gaat naar de retailer en 5 procent is voor de productie) en bij een digitale versie van diezelfde game de volle 100 procent.

Bij verkopen van fysieke games van andere uitgevers is dat dus alleen de 15 procent die men krijgt voor de licentievergoeding en dat percentage is bij een digitale versie veel groter.

Het ziet er ook niet naar uit dat Sony de keuze gaat terugdraaien. Het bedrijf heeft al het personeel strenge richtlijnen meegegeven over plaatsten van berichten op social media en verwachtte al een dergelijke storm aan reacties. Men wacht nu gewoonweg af tot de storm is overgewaaid.