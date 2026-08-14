Marvel’s Wolverine draait op 60fps met ray tracing op standaard PlayStation 5 en meer details onthuld

Marvel’s Wolverine wordt door Sony al flink in de schijnwerpers gezet en we horen steeds meer details over de game.

Zo laat Mike Fitzgerald, hoofd van de technologieafdeling, weten dat de game standaard op de Performance modus staat. Hierdoor draait de game op de standaard PlayStation 5 60 fps met ray tracing.

“We hadden altijd al die modi voor beeldkwaliteit en prestaties, en dan voegden we altijd op het laatste moment de prestatiemodus met raytracing toe en dachten we: ‘Maar dit is best goed…’ Dus voor deze game zeiden we vanaf het begin: ‘Weet je wat? We hebben er vertrouwen in dat we dit nu kunnen uitbrengen. Dit wordt een game met 60 frames per seconde en raytracing, zoals de PS5 hoort te doen. We gaan de game hierop bouwen.’ En voor het eerst is dit de standaardmodus in een van onze games. Het is belangrijk voor de presentatie.”

Zo laat Fitzgerald weten dat er veel verschillen zijn met de Spider-Man games die men maakte, waarbij spelers een grote open wereld tot hun beschikking hebben. Daarnaast is Logan volgens de ontwikkelaar een natuur liefhebber en zullen spelers onder andere de wildernis van Canada verkennen en het fictieve Madripool.

Daarnaast heeft de studio flink wat tijd geïnvesteerd om de begroeiing van jungles te onderzoeken om er bijvoorbeeld achter te komen hoe de wind reageert, maar ook wanner het personage er doorheen loopt. Uiteraard zullen spelers daarin ook de vernietigende krachten van Wolverine getoond worden. Heel veel van de voorwerpen in de game zullen dan ook te vernietigen zijn, maar wel op een natuurlijke manier reageren.

Kristen Zitani, de Content Communications Manager voor Sony, laat weten dat elke confrontatie die Wolverine met vijanden heeft een wervelwind zijn die adrenaline verbindt met zijn woede. Door succesvolle combo’s zal de woedemeter van Wolverine worden gevuld en deze is er in drie niveaus. Op het tweede niveau zullen de combo’s steeds krachtiger worden, en kan hij de woede gebruiken om zijn lichaam te genezen als hij volledig uitgeschakeld is. Weet je het derde niveau te bereiken, dan worden zijn aanvallen aanzienlijk krachtiger en worden de brute kritieke treffers beschikbaar: “Zijn zicht lijkt te vernauwen, zijn ademhaling wordt luider en primitiever terwijl hij tussen vijanden door schiet en ze met gemak neerslaat. Die kritieke treffers kunnen leiden tot gevaarlijk leuke takedowns, zoals het grijpen van de katana of boog van een lid van The Hand om die vervolgens terug te slaan.”

Dan worden er dankzij verschillende previews nog meer details onthuld, namelijk:

Via Mission Replay kun je terugkeren naar eerdere missies om collectibles te vergaren die je eerder hebt gemist. Een voorbeeld zijn whiskyflessen, waarmee je zijn krachten kunt versterken. In de omgeving kom je materialen met kratten tegen en door deze te verzamelen speel je nieuwe outfits vrij. Als je een echte uitdaging zoekt zijn er Nightmare Doors. Je komt hier unieke uitdagingen tegen die gezien kunnen worden als de manifestaties van de verschrikkelijke dingen die in de gedachten van Logan hebben plaatsgevonden. Eenmaal klaar met de game? Dan kun je direct door met de New Game Plus-optie, die – in tegenstelling tot de Marvel’s Spider-Man games waar het later werd toegevoegd – direct beschikbaar is.



Marvel’s Wolverine verschijnt op 15 september, exclusief voor de PlayStation 5.