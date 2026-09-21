Kojima Productions spreekt geruchten over Physint en PlayStation tegen

Kojima Productions heeft gereageerd op recente berichtgeving over de studio, de samenwerking met PlayStation en de ontwikkeling van Physint. Volgens de ontwikkelaar zijn verschillende beweringen in een recent artikel niet afkomstig van officiële of bevestigde bronnen.



De studio laat weten normaal gesproken niet te reageren op onbevestigde geruchten, maar maakt deze keer een uitzondering omdat de berichtgeving volgens Kojima Productions verder is gegaan dan alleen de studio zelf. Ook fans, creatieve partners en samenwerkingspartners zouden door de speculatie zijn geraakt.

In de betreffende berichtgeving werd onder meer gespeculeerd over de reden achter een verandering in de uitgeverspartners voor Physint. Daarnaast kwamen de commerciële prestaties van de Death Stranding-franchise en de planning en financiering van Physint ter sprake.

Ontwikkeling van Physint gaat door

Kojima Productions benadrukt dat de studio er financieel goed voor staat en winstgevend is. Daarmee spreekt het bedrijf speculatie over mogelijke problemen binnen de studio tegen.

Ook de ontwikkeling van Physint zou volgens Kojima Productions gewoon doorgaan. Opvallend daarbij is dat de studio bevestigt dat het project momenteel samen met Xbox wordt ontwikkeld. Tegelijkertijd benadrukt Kojima Productions dat de relatie met PlayStation sterk blijft.

De studio geeft verder aan dat de situatie wel degelijk serieus was en mogelijk aanzienlijke gevolgen had kunnen hebben. Over de precieze aanleiding of de inhoud van de oorspronkelijke berichtgeving worden geen verdere details gegeven.

Kojima Productions sluit de verklaring af met een oproep om terughoudend om te gaan met de claims uit het artikel, aangezien geen van de genoemde beweringen afkomstig zou zijn van een officiële of on-the-record bron. De studio bedankt fans daarnaast voor hun voortdurende steun.