Persona 5’s Phantom Thieves komen op 25 september naar Fortnite

De Phantom Thieves of Hearts uit Persona 5 maken binnenkort hun opwachting in Fortnite. Epic Games heeft aangekondigd dat de populaire personages uit de RPG op 25 september 2026 naar de game komen.



De aankondiging werd gedeeld via het officiële Fortnite-account op X, met een korte boodschap gericht aan de Phantom Thieves. Veel details over de samenwerking zijn op dit moment nog niet bekendgemaakt.

Het is daarmee nog onduidelijk hoeveel personages precies onderdeel worden van de samenwerking en wat spelers van de crossover kunnen verwachten. Het ligt voor de hand dat er cosmetische items rondom Persona 5 verschijnen, maar Epic Games heeft hier vooralsnog geen verdere informatie over gedeeld.

De Phantom Thieves zijn vanaf 25 september 2026 te vinden in Fortnite.