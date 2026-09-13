Hele vroege beelden van Fortnite online opgedoken

In 2011 begon Epic Games al aan de ontwikkeling van Fortnite en in 2012 toonde de ontwikkelaar de game voor het eerst achter gesloten deuren. Laten daar nu, 14 jaar na dato, beelden van online zijn gekomen.

Hoewel Fortnite in eerste instantie niet bedoeld was als de Battle Royale zoals we die de afgelopen jaren kende, zien we in de beelden wel veel gameplay-elementen die vandaag de dag nog gebruikt worden. Zo was het verzamelen van grondstoffen in het oorspronkelijke idee ook al van de partij.

De beelden zijn dankzij Reddit gebruiker /u/kleuscher online gekomen en die claimt dat deze van een USB zijn gekomen waar deze in 2012 op werden geslagen.

Let wel op de beelden zijn van slechte kwaliteit en eerder werden de beelden ook al online gegooid, maar ook weer offline gehaald nadat Epic Games er lucht van kreeg. Het is wel geinig om te zien hoeveel de game gegroeid is, aangezien het in eerste instantie werd gebouwd op Unreal Engine 3 en inmiddels op Unreal Engine 5 draait en in de toekomst zelfs zal worden geüpgraded naar Unreal Engine 6.

Fortnite Save the World werd oorspronkelijk uitgebracht in 2017 en werd door Epic Games omschreven als een kruising tussen Minecraft en Left 4 Dead. Na de lancering was Epic Games van plan om de game gratis uit te brengen, maar besloot uiteindelijk om zich volledig te richten op de Battle Royale-versie.