Blizzard en Netflix slaan handen ineen voor geanimeerde Diablo serie

Blizzard Entertainment is een samenwerking aangegaan met Netflix. Het eerste resultaat van die samenwerking wordt een animatieserie gebaseerd op Diablo.

Hoewel er geen officiële beelden of releasedatum zijn getoond, zei Blizzard president Faries dat dit slechts het begin is van de samenwerking. Ze gaf een voorproefje van spannende ontwikkelingen die eraan komen voor de Overwatch-community, de Warcraft-community en andere community’s.

“Ik heb gesmeekt en gebedeld om meer te mogen delen, maar ik kan nog niets prijsgeven. Ik beloof dat we zodra het kan meer details met jullie zullen delen.”

Hoewel Diablo de meest recente game is die op Netflix een tv-serie krijgt, is dit allang geen uitzondering meer. Netflix heeft namelijk al series van Devil May Cry, Castlevania, The Witcher, Tomb Raider, League of Legends, Cyberpunk 2077 en Sonic the Hedgehog.