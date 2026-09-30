Call of Duty Modern Warfare 4 trailer gaat dieper in op de PC-versie

Activsion Blizzard en Infinity Ward hebben een nieuwe video van Call of Duty Modern Warfare 4 vrijgegeven die dieper ingaat op de PC-versie van de game.
Daarin zien we dat de game gebruik maakt van allerlei extra features voor de PC-versie, waaronder een verbeterde FOV (field of View) en het feit dat je de game niet meer hoeft te restarten als er een update is.
De vereiste specs voor de PC-versie zijn als volgt:
Minimale specs
OS: Windows 10 64 Bit (latest update)*
CPU: AMD Ryzen™ 5 1600 or Intel® Core™ i5-8400
RAM: 12 GB
Video Card: AMD Radeon™ RX 470 or NVIDIA GeForce® GTX 970 / 1060 or Intel Arc A580
Video Memory: 3 GB
Storage Space: SSD 70 GB
Aanbevolen specs:
(hierdoor moet de game minimaal 60fps draaien)
OS: Windows 11 64 Bit
CPU: AMD Ryzen 5 3600 or Intel Core i7-8700
RAM: 16 GB
Video Card: AMD Radeon RX 6700XT or NVIDIA GeForce RTX 3060 TI or Intel Arc B580
Video Memory: 8 GB
Storage Space: SSD 70 GB
Call of Duty Modern Warfare verschijnt op 23 oktober en zal naast de PC ook voor de PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2 verschijnen.