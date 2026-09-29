Infinity Ward komt volgende week met info over DMZ modus Modern Warfare 4

Infinity Ward heeft een hint gegeven voor een grote onthulling van de DMZ modus voor Call of Duty Modern Warfare 4 voor volgende week.

In een bericht op X laat studiochef Mark Grigsby weten dat volgende week “alleen over DMZ zal gaan”.

Next week is all about DMZ. Big Week. Big Spill. — Mark Grigsby – GRiGGs (@gawdgriggs) September 28, 2026

Verder gaat Grigsby er niet verder op in, maar aangezien er nog weinig over de modus is onthuld, kunnen we een flinke informatiedump verwachten.

DMZ is op zich geen volledig nieuw concept voor Call of Duty. De modus debuteerde oorspronkelijk als bètaversie tegelijk met Modern Warfare 2 in november 2022, voordat hij uiteindelijk naar de achtergrond verdween. Nu, na enkele jaren van ontwikkeling, brengt Infinity Ward de extractie-modus terug voor Modern Warfare 4.

Call of Duty Modern Warfare 4 staat gepland om op 23 oktober uit te komen voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch. Spelers die de game hebben gepre-orderd kunnen al vanaf 16 oktober aan de slag met de singleplayer.