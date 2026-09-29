Volgend jaar wordt Intergalactic: The Heretic Prophet uit de doeken gedaan

Naughty Dog heeft wat meer openheid van zaken gegeven over Intergalactic: The Heretic Prophet.

Tijdens The Last of Us dag liet studiochef Neil Druckmann niet alleen weten dat er twee projecten van The Last of Us in (vroege) ontwikkeling zijn, maar ook gaf hij een korte update over Intergalactic.

De sci-figame werd bijna twee jaar geleden uit de doeken gedaan tijdens de Game Awards, maar sindsdien is het verdacht stil. In een blogbericht laat Druckmann weten dat de studio hard aan het werk is om hun “meest ambitieuze game ooit” te maken en laat weten dat er dit jaar niks gedeeld zal worden. Echter zal daar in 2027 verandering in moeten komen en zal volgend jaar de “grote onthulling” plaats moeten vinden.

Het antwoord op de vraag wanneer we Intergalactic weer gaan zien, luidt als volgt:

Het team werkt hard aan wat Naughty Dog’s meest ambitieuze game tot nu toe belooft te worden.

Er hangt een elektrische spanning in de studio nu alle puzzelstukjes op hun plaats vallen, en we zijn enorm enthousiast om Intergalactic eindelijk in al zijn glorie te onthullen.

Maar… we moeten nog even doorwerken.

Dus we willen de verwachtingen bijstellen: we houden het de rest van dit jaar nog even stil. In 2027 verandert dat. Dan onthullen we Intergalactic: The Heretic Prophet volledig en geven we jullie een goed beeld van Jordans wilde sciencefictionavontuur.

We weten dat het lang geleden is dat we veel met jullie hebben kunnen delen. We waarderen jullie voortdurende steun enorm.

We werken ontzettend hard om iets te maken dat jullie geduld waard is.

Kijken jullie uit naar Intergalactic: The Heretic Prophet? Of wachten jullie liever op de nieuwe Last of Us games? Laat het ons weten in de reacties!