Twee The Last of Us projecten in vroege fase van ontwikkeling

Hoewel Naughty Dog nog druk is met Intergalactic: A Heretic Prophet, zijn er twee projecten in vroege fase van ontwikkeling voor The Last of Us.

Zondag was officieel de Last of Us dag, maar die werd uiteindelijk gisteren gevierd met onder andere een livestream waarmee geld werd opgehaald voor een goed doel. Ook Neil Druckmann liet van zich horen, middels een blogbericht en de studiochef kwam met interessant nieuws over The Last of Us en hun nieuwe sci-figame Intergalactic.

Voor The Last of Us liet hij optekenen dat er twee projecten in ontwikkeling zijn, die zich overigens nog in de vroege fase van ontwikkeling bevinden.

“We hebben een paar zeer spannende nieuwe projecten in een heel vroeg stadium – dus we kunnen er op dit moment nog niet veel over zeggen. Ik kan wel alvast verklappen dat beide projecten de canon van The Last of Us zullen uitbreiden, voorbij deel I en deel II.

De wereld van The Last of Us betekent veel voor ons, en we zouden er niet naar terugkeren tenzij we iets betekenisvols te vertellen hebben. Wij geloven dat deze verhalen het waard zijn om verteld te worden.”

Het zal dus nog wel even duren voor we hier meer over zullen horen. We zijn benieuwd of deze projecten allebei singleplayergames zijn of dat Sony toch weer probeert om een live-servicegame er tussen te proppen. Zodra we meer horen, lees je het uiteraard op onze site!