Last of Us Online werd een dag voor onthulling geannuleerd

De director van The Last of Us Online heeft onlangs uit de doeken gedaan hoe hij geïnformeerd werd over het annuleren van de game.

In 2023 werd er door Sony besloten om de multiplayergame van The Last of Us (ook bekend als Factions) geannuleerd zodat ontwikkelaar Naughty Dog zich kon focussen op het maken van singleplayer games. Ondanks dat voormalig PlayStation chef Shuhei Yoshida de game had gespeeld en het een geweldige ervaring vond.

Onlangs heeft de director van de game in de Lance E. Lee podcast wat meer informatie geweest over hoe de periode was toen ze tot het plan kwamen om de game te maken tot het moment dat het team te horen kreeg dat de stekker uit het project werd gestopt.

Agarwal sprak voor het eerst over de bloei van de game-industrie tijdens COVID, en merkte op dat online games rond 2020 een aanzienlijke impuls kregen. Dat was het moment waarop Sony, net als alle anderen, “besloot om veel geld in online gaming te investeren”.

Zo kon The Last of Us Online de financiering rondkrijgen, en Agarwal verklaarde dat “het spel intern heel, heel goed ging” en dat het team dat eraan werkte, claimde dat de game voor bijna “80% af was”. In de daaropvolgende jaren, toen mensen weer naar kantoor terugkeerden, daalden de uitgaven aan online gaming echter aanzienlijk, waardoor studio’s hun projecten ook moesten inkrimpen.

Agarwal voegde eraan toe dat de studio uiteindelijk een beslissing moest nemen: doorgaan met Last of Us Online of “de volgende game maken die Neil Druckmann zou regisseren”. Dit leidde er uiteindelijk toe dat ze voor de game kozen, die “min of meer de belangrijkste inkomstenbron van de studio was, in plaats van deze experimentele game waar ik aan werkte”, aldus Agarwal.

De regisseur van The Last of Us Online omschreef het als een “verwoestend moment” en “hartverscheurend”, aangezien hij zeven jaar aan de game had gewerkt. Bovendien onthulde hij dat hij, zelfs nadat hij als regisseur aan de game had gewerkt, pas “24 uur voordat het publiekelijk werd aangekondigd” hoorde dat The Last of Us werd geannuleerd.