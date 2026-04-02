Gray Zone Warfare consoleversie gepland voor 1.0

Toen Gray Zone Warfare in april 2024 uitkwam, maakte Madfinger Games duidelijk dat het uiteindelijke doel was om de open-wereld tactische shooter naar consoles te brengen.

Gisteren werd de 0.4-update (genaamd Spearhead) uitgebracht, de meest substantiële verbetering tot nu toe, maar er is nog steeds geen indicatie wanneer Gray Zone Warfare naar consoles zal komen.

Dat was in ieder geval totdat Rick Lagnese, PR-directeur bij Madfinger, via sociale media de verwachtingen duidelijker maakte over wanneer Gray Zone Warfare, dat volgens spelers en critici beter is dan ooit naar consoles komt.

Gray Zone Warfare is een van de beste PvE shooters van dit moment, en dat blijkt wel uit de groei die de game de afgelopen dagen heeft doorgemaakt. Sinds de release van update 0.4 is de game enorm gestegen in de Steam-ranglijsten en heeft een piek bereikt in het aantal spelers, iets wat sinds de lancering in april 2024 niet meer is voorgekomen.

Ook de recensies worden steeds positiever, mede dankzij de enorme vooruitgang die Madfinger heeft geboekt in de optimalisatie en verdere ontwikkeling van de game met de Spearhead-update.

Na een aantal genreveranderingen in de afgelopen twee jaar is Gray Zone Warfare nu een tactische sandbox-shooter die primair gericht is op PvE, wat betekent dat de game met weinig concurrentie de consolemarkt zal betreden.

In een bericht op X geeft de PR-directeur te kennen dat de release van de console-versie gelijktijdig is met de release van de 1.0-versie van de game. Helaas weten we nog niet wanneer dit precies is, maar het betekent wel dat er nog steeds aan wordt gewerkt.