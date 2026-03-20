De werkweek zit er weer op en we gaan dit weekend kijken of we nog een zonnestraal mee kunnen pikken. Echter hebben we natuurlijk nog even de overige nieuwtjes voor jullie op een rijtje gezet!

Nieuws

Hitman-ontwikkelaar en uitgever IO Interactive was een samenwerking aan gegaan met Mindseye-ontwikkelaar Build A Rocket Boy, maar helaas is dit al beëindigd. De partijen hadden nog allerlei plannen, zoals een cross-over tussen de games, maar helaas is de game van de voormalige Rockstar president niet geworden van wat men had gehoopt.

Gray Zone Warfare update 0.4 zal op 31 maart verschijnen. De update die de game flink op de schop gooit, is bijna groot genoeg om de game Gray Zone Warfare 2 te noemen.

THQ Nordic gaat dit jaar vier games uitbrengen op de Nintendo Switch en Switch 2. In een bericht op X geeft de uitgever te kennen welke vier games dat zijn.

We are thrilled to announce that the following games will release on Nintendo platforms later this year! 🎮 Nintendo Switch 2:

👽 Destroy All Humans! & Destroy All Humans! 2 – Reprobed

🖌️Disney Epic Mickey: Rebrushed Nintendo Switch:

🧽SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide pic.twitter.com/M6rxSLTpjr — THQ Nordic (@THQNordic) March 18, 2026

De PvEvP extraction shooter Marathon krijgt dit weekend een Ranked modus. Spelers moeten wel eerst level 25 zijn om dit te kunnen spelen. Daarin zullen zij punten moeten scoren die worden vastgesteld een speciale item genaamd de Holotag. Spelers kunnen allerlei beloningen scoren op basis van de hoogste rank die zij hebben behaald. Ook al ben je in rank gezakt, zal je nog steeds de beloningen van de hogere rank krijgen. Hiermee wil Bungie spelers belonen die blijven proberen om in rank te stijgen. Check de blog op X voor alle details!

Gamers die Highguard op de PlayStation 5 hebben gespeeld en geld erin hebben gestoken voor cosmetische items kunnen mogelijk hun geld terugkrijgen. Een gebruiker laat op social media weten dat Sony de optie heeft gegeven om je geld terug te vragen. Of Microsoft, Epic Games en Valve volgen, is op het moment van schrijven niet bekend.

Kena: Bridge of Spirits werd eerder dit jaar voor de Nintendo Switch 2 aangekondigd en volgende week kun je er al mee aan de slag. De game verschijnt namelijk op 26 maart en is zelfs met 20 procent korting aan te schaffen.

Quick little detail… 👀

Kena: Bridge of Spirits is now live on the Nintendo eShop (Switch 2) with 20% OFF for a limited time!https://t.co/OVsggGuu5z

.

.

.#Kenaonthego#kenabridgeofspirits#nintendo#switch2 pic.twitter.com/5AdaSZT0dg — Kena: Bridge of Spirits 🧡 Kena: Scars of Kosmora (@emberlab) March 19, 2026

FBC Firebreak heeft de laatste update gekregen en een permanente prijsdaling. De game van Remedy kost voortaan nog maar €19,99 en de update introduceert onder andere vijf Endless Shift Arenas, een Friend’s Pass en wapens zullen worden gebalanceerd. De Friend’s Pass is een gratis trial van de game die je aan vrienden kunt geven en daarmee kun je zo ook aan je sessies toevoegen om samen te kunnen spelen.

Mocht je dit weekend niet weten wat je op je PC moet spelen, is het aan te raden om Steam te openen. De digitale winkel heeft de voorjaarsuitverkoop met flinke kortingen. Zo kun je Call of Duty Black Ops 7 scoren met 45 procent korting of de Star Wars Jedi-games voor nog geen tientje (voor beide!), Arc Raiders met 20 procent korting en zijn er nog veel meer games voorzien van een flinke korting!

Double Fine kondigde tijdens de Xbox Developer Direct de “pottenbakkersgame” Kiln aan en die zal vanaf 23 april te spelen zijn op de PC, PlayStation 5 en Xbox Series. Op Steam kunnen spelers tussen 9 en 11 april aan de slag met een open bèta.

Crimson Desert heeft al een mijlpaal bereikt. Ondanks dat aandeelhouders niet te spreken waren over de meta critic score (78%), zijn er al twee miljoen exemplaren van de game over de toonbank gevlogen.

We are incredibly humbled to share that #CrimsonDesert has sold through 2 million copies worldwide. Thank you so much to our fans, community, and everyone who has joined us in Pywel. We will listen closely to the wide range of feedback shared by the community and work to make… pic.twitter.com/AivMESKWpu — Crimson Desert (@CrimsonDesert_) March 20, 2026

Serie/ Films

Er komt een anime van Sekiro, genaamd Sekiro: No Defeat en die zal later dit jaar (nog onbekend wanneer precies) te zien zijn via Crunchyroll.

De Assassin’s Creed serie heeft een aantal acteurs weten te strikken. Het gaat om Noomi Rapace (Lamb, Prometheus), Sean Harris (Mission: Impossible, The Stranger), Ramzy Bedia (Of Money and Blood, Haunted Minds, The Party’s Over) en Corrado Invernizzi (Indiana Jones and the Dial of Destiny, Ford v Ferrari, Doctor Who). Ook is men deze week begonnen met filmen, maar wanneer de serie uiteindelijk op Netflix te zien is, heeft men nog niet bekendgemaakt.

De eerste teaser trailer van Sonic the Hedgehog 4 is vrijgegeven en daarin zien we hoe Jim Carrey weer terugkeert als Dr. Robotnik. Blijkbaar vind de acteur de rol zo goed dat hij er niet door met pensioen wil gaan en ook erg graag sequels voor blijft maken.

Trailers

Er is een nieuwe video van Bus Bound vrijgegeven, waarin alles uitgelegd wordt wat maar nodig is over de bus-simulator van Saber Interactive. De game moet later dit jaar verschijnen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Housemarque heeft een nieuwe video van Saros vrijgegeven waarin men laat zien hoe de game gebruik maakt van de features van de PlayStation 5. Denk hierbij aan de haptische feedback van de DualSense, maar ook de adaptieve triggers en meer! De game verschijnt op 30 april voor de PlayStation 5.

Ook is er deze week een video vrijgegeven van Death Stranding 2: On The Beach vrijgegeven waarin de features van de PC-versie worden getoond. De game verscheen eerder deze week al op Steam en de Epic Games Store.

Wat hebben jullie dit weekend op de planning staan? Laat het ons weten in de reacties!