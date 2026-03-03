Highguard gaat op 12 maart offline

Wildlight Entertainment heeft laten weten dat hun hero shooter Highguard op 12 maart offline zal gaan.

Het lag helaas al een beetje in de lijn der verwachting, maar op 12 maart zullen de servers van Highguard offline gaan. De hero shooter van de makers van Apex Legends en Titanfall is de zoveelste live-servicegame die helaas niet het succes is gebleken als vooraf gehoopt werd.

In een bericht op social media laat de ontwikkelaar weten dat er nog een laatste update voor de game zal komen, die onder andere een nieuwe Warden, een nieuw wapen, level progressie en skill trees zal krijgen. Spelers kunnen nog ruim een week van de game genieten, maar daarna is het helaas alweer voorbij.

Highguard werd als afsluiter van de Game Awards aangekondigd en zou een grote shooter worden. Vreemd genoeg was het daarna, tot vlak voor de lancering, vrij stil rondom de game. Bij de lancering leek de game nog wel wat momentum te pakken, maar dat was helaas van korte duur. Dat had ook al te maken met de negatieve reviews die de game kreeg.

Daarna ging het al vrij snel en werd er personeel ontslagen en trok de Chinese uitgever Tencent hun financiering in. Op het laatst waren er nog maar 20 ontwikkelaars bezig om de game te verbeteren, maar toen was het kwaad al geschied. Wat vinden jullie van de zoveelste slachtoffer in de live-servicegame genre?