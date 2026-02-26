Tencent trok financiering Highguard in vanwege tegenvallende lancering

Er zijn nieuwe details bekend geworden over de ondergang van Highguard. Uit een nieuwe rapportage blijkt dat Tencent hun financiering introk, waardoor er een grote ontslagronde volgde bij Wildlife Entertainment.

Hoewel het niet bevestigd is, wordt aangenomen dat de financiering afhankelijk was van het behalen van bepaalde doelstellingen voor de game, zoals een hoog aantal spelers. In het rapportage van Jason Schreier van Bloomberg wordt gemeld dat er minder dan twintig mensen over zijn bij Wildlight Entertainment. De organisatie had een grote reorganisatie aangekondigd na de moeizame lancering van Highguard. Het nieuws over het gebrek aan financiering kwam naar buiten tijdens een vergadering op 11 februari, slechts twee weken na de release van de game.

Today we made an incredibly difficult decision to part ways with a number of our team members while keeping a core group of developers to continue innovating on and supporting the game. We’re proud of the team, talent, and the product we’ve created together. We’re also grateful… — Wildlight Entertainment (@WildlightEnt) February 12, 2026

In het rapportage wordt vermeld dat verschillende teamleden het woord ‘overmoed’ gebruikten toen hen werd gevraagd wat er mis was gegaan met de lancering. De bedrijfsleiding zou er van overtuigd zijn dat de heroshooter het succes van Apex Legends, een titel waaraan ze eerder hadden gewerkt, te kunnen herhalen zonder rekening te houden met de veranderende industrie.

Het verkleinde ontwikkelteam blijft zich inzetten om Highguard nog verder te verbeteren. Voor meer informatie over de reorganisatie kun je het beste na Insider Gaming gaan. Bekijk ook wat een van de voormalige artiesten die aan het project heeft gewerkt te zeggen had over de moeizame lancering.

Highguardkwam op 26 januari uit en ontving vanaf het begin overwegend negatieve recensies op Steam. De ontwikkelaars bleven updates uitbrengen, waaronder nieuwe spelmodi en evenementen, maar minder dan een maand later kwam het nieuws van massale ontslagen.

De game werd met veel bombarie gelanceerd als de laatste aankondiging van de Game Awards 2025. Na dat evenement bleef het echter vrijwel stil tot de uiteindelijke release van de game.