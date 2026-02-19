Site van Highguard offline gehaald

Het lijkt wel een slecht teken, want de website van Highguard is al niet meer te bereiken.

De free-to-play hero shooter van Wildlight Entertainment die op 26 januari verscheen en de grote verrassing was tijdens de Game Awards is alles behalve het succes geworden dat men had verwacht. Op dit moment is het aantal gelijktijdige spelers in de afgelopen 24 uur 1178 op Steam, wat natuurlijk alles behalve goed is. Dit lag bij de lancering nog rond de 90.000 maar dat was ook meteen het hoogtepunt voor de game.

Nu lijkt het erop dat de ontwikkelaar alvast afstevent op een annulering, helemaal nu de website van de game niet meer toegankelijk is. Zouden jullie het jammer vinden als de game offline wordt gehaald?