Cowabunga aan de kaarttafel: Ninja Turtles maken hun entree in Magic: The Gathering

De werelden van Magic: The Gathering en de Teenage Mutant Ninja Turtles komen binnenkort samen in een nieuwe crossover-set. Deze samenwerking brengt niet alleen bekende personages naar het kaartspel, maar introduceert ook een reeks nieuwe spelmechanieken die duidelijk zijn geïnspireerd op de thema’s en stijl van de Turtles. Voor spelers betekent dat nieuwe manieren om decks te bouwen en gevechten aan te gaan.



Mutagen: groeien door experimenteren

Een van de opvallendste toevoegingen is Mutagen, een nieuw type artifact-token. Deze tokens kunnen worden opgeofferd om +1/+1 counters op je creatures te plaatsen, waardoor ze sterker worden naarmate het spel vordert. Naast het directe voordeel van grotere creatures, sluiten Mutagen-tokens goed aan bij kaarten die profiteren van artifacts op het speelveld of artifacts die het spel binnenkomen.

Sneak: onverwachte aanvallen

Met Sneak introduceert de set een alternatieve manier om kaarten te spelen tijdens combat. Spelers kunnen een kaart met Sneak casten tijdens het declare blockers-moment, tegen een aangepaste kost. Daar staat tegenover dat een ongebloceerde aanvaller wordt teruggestuurd naar de hand. Het resultaat is een verrassende wisseltruc: een tegenstander denkt veilig te zijn, maar krijgt plots een nieuwe dreiging voorgeschoteld.

Disappear: kijken naar wat verdwenen is

Disappear is geen keyword, maar een ability word dat vaardigheden aanduidt die controleren of een permanent dit beurt is verdwenen terwijl jij het controleerde. Deze effecten kijken terug over de hele beurt, wat interessante combinaties mogelijk maakt met kaarten die zichzelf of andere permanents tijdelijk van het speelveld halen.

Alliance en Classes: samenwerken en trainen

Alliance keert terug als bekende mechanic waarbij abilities triggeren zodra een creature onder jouw controle het speelveld betreedt. Hoe meer creatures, hoe groter het voordeel. Daarnaast maken Class-enchantments opnieuw hun opwachting. Deze kaarten laten spelers investeren in upgrades over meerdere levels, waardoor abilities geleidelijk sterker worden naarmate je meer mana uitgeeft.

Commander met karakterkeuze

Voor Commander-spelers is er een nieuwe variant op partner: partner—Character select. Hiermee kunnen twee specifieke commanders samen worden gespeeld, mits ze allebei deze eigenschap hebben. De kleuridentiteit van je deck wordt bepaald door de combinatie van beide commanders, wat nieuwe strategische mogelijkheden opent zonder bestaande partner-regels volledig los te laten.

Release in maart

De Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles-set verschijnt wereldwijd op 6 maart. Previews zijn inmiddels gaande en pre-orders zijn geopend bij lokale gamewinkels en grote retailers. Voor fans van beide franchises lijkt dit een crossover die niet alleen nostalgie oproept, maar ook inhoudelijk iets toevoegt aan het spel.