Van idee tot animatie: zo kwam de MTG Secrets of Strixhaven cinematic tot leven

Achter elke indrukwekkende cinematic trailer schuilt een creatief proces dat vaak net zo interessant is als het eindresultaat zelf. In het geval van de Magic: The Gathering Secrets of Strixhaven cinematic, speelde animatiestudio Blur Studio een sleutelrol in het vertalen van ideeën naar een visueel spektakel.



Onder leiding van Jon Yeo werkte het team aan het omzetten van concepten en verhaallijnen naar een dynamische animatie die de magie en sfeer van Strixhaven perfect weet vast te leggen. Daarbij lag de focus niet alleen op visuele kwaliteit, maar ook op het overbrengen van de unieke identiteit van de verschillende personages binnen de wereld.

Het resultaat is een trailer die niet alleen visueel indrukwekkend is, maar ook een sterk gevoel van wereldopbouw en karakter weet neer te zetten, een belangrijk onderdeel van de aantrekkingskracht van Strixhaven.