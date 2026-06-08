Nintendo bevestigt nieuwe Direct voor morgen

Nintendo heeft via een persbericht laten weten morgenmiddag een nieuwe Nintendo Direct te zullen houden.

Er werd al enige tijd gespeculeerd over een mogelijk nieuwe Direct in juni en vandaag heeft het bedrijf via een persbericht laten weten dat de Direct op 9 juni (morgen) om 16:00 live zal gaan.

De show zal zo’n 50 minuten duren en de games voor de Nintendo Switch 2 en de originele Switch tonen die voornamelijk dit jaar ervoor zullen verschijnen.

Grote kans is dat The Duskbloods wordt getoond, Fire Emblem: Fortune’s Weave en het aankomende Star Fox, maar voor de rest is het nog aardig stil voor de console van Nintendo voor dit jaar.

Er komt een nieuwe #NintendoDirect aan! Kijk morgen, dinsdag 9 juni, om 16:00 uur naar een presentatie van zo’n 50 minuten aan informatie over games waarvan het merendeel dit jaar naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch komen. Bekijk ‘m hier: https://t.co/3V4DvRdEZf pic.twitter.com/05NKNjs0bV — Nintendo Nederland (@NintendoNL) June 8, 2026

Wat hopen jullie morgen nog allemaal te zien? Laat het ons vooral weten in de reacties!