Er komt volgende week mogelijk een Nintendo Direct

Nintendo komt volgende week volgens een insider met een nieuwe Nintendo Direct en het lijkt erop dat het een grote wordt!

Het “nieuwtje” komt van insider Nate the Hate die in zijn podcast claimt dat er in de tweede week van juni een Nintendo Direct zal worden gehouden. Op de vraag of dat betekent in de week van 8 juni reageerde hij kort en krachtig met een ja.

Deze Direct zou aankondigingen en updates bevatten van first en third party games. Veel fans wachten op de releasedatum van FromSoftware’s The Duskbloods en een bevestiging op de Ocarina of Time remake waar enige tijd geleden over werd gespeculeerd. In hetzelfde gerucht werd ook geroddeld over een nieuwe Star Fox, die inmiddels al is aangekondigd en op 25 juni zal verschijnen.

Daarnaast vermoeden we ook dat de Switch 2 versie van Call of Duty Modern Warfare 4 zal worden getoond, aangezien die volgens Infinity Ward “behoorlijk soepel” zal lopen. Wellicht dat we dan ook iets horen van Fire Emblem: Fortune’s Weave?

Nou ja, we zullen eerst nog een officiële bevestiging van Nintendo moeten krijgen. Dus neem dit bericht vooralsnog met een korrel zout. Wat hopen jullie dat Nintendo gaat onthullen, mocht deze Direct daadwerkelijk plaats gaan vinden?