Review: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition – De ultieme versie van de game!

Toen Xenoblade Chronicles: Definitive Edition oorspronkelijk verscheen op de Nintendo Switch, was het al een uitstekende manier om een van de meest geliefde JRPG’s van Nintendo te beleven. Toch was het duidelijk dat de hardware van de originele Switch niet altijd volledig recht deed aan de ambitieuze wereld van Monolith Soft. Met de komst van de Nintendo Switch 2 krijgt de game een tweede leven, en wat voor één.



Laten we meteen duidelijk zijn: dit is geen review van Xenoblade Chronicles zelf. De game staat al jaren bekend als een van de sterkste JRPG’s van de afgelopen generatie, met een indrukwekkend verhaal, memorabele personages en een gigantische wereld vol content. Deze review richt zich specifiek op de nieuwe Switch 2 Edition.

Een wereld die eindelijk tot zijn recht komt

Het eerste wat opvalt, is hoeveel mooier de game eruitziet op de nieuwe hardware. Vooral in handheldmodus is het verschil enorm. Waar de originele Switch soms moeite had om de uitgestrekte gebieden scherp en stabiel weer te geven, oogt de wereld van Bionis en Mechonis nu veel helderder en gedetailleerder.

Op een compatibele televisie draait de game in 4K-resolutie, terwijl handheldspelers kunnen genieten van een Full HD-ervaring. In combinatie met de beoogde 60 frames per seconde voelt alles merkbaar vloeiender aan dan voorheen.

Prestaties zijn sterk, maar niet perfect

Tijdens het spelen verliep de ervaring grotendeels soepel. In de meeste situaties blijft de framerate stabiel en voelt de gameplay responsief aan. Wel waren er af en toe kleine framedrops merkbaar tijdens drukke gevechten.

Deze momenten hadden nauwelijks invloed op mijn speelervaring, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Gelukkig komen ze niet vaak genoeg voor om een serieus probleem te vormen.

Save data meenemen is een grote plus

Een van de prettigste toevoegingen is de ondersteuning voor bestaande savebestanden van de Switch-versie. Wie al tientallen uren in de game heeft gestoken, hoeft niet opnieuw te beginnen.

Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar bij een RPG van deze omvang is het een belangrijke feature. Xenoblade Chronicles is een avontuur waar je gemakkelijk tientallen, zo niet honderden uren in kunt verliezen. Het behouden van die voortgang maakt de overstap naar Switch 2 een stuk aantrekkelijker.

Nieuwe content maakt dit de ultieme editie

Naast de technische verbeteringen bevat de Switch 2 Edition ook nieuwe content. Spelers krijgen toegang tot een snel voertuig om sneller door de enorme gebieden te reizen, nieuwe race-uitdagingen waarmee beloningen verdiend kunnen worden, extra uitrustingsontwerpen en nieuwe voice-overdialogen voor de Heart-to-Heart-scenes.

Deze toevoegingen veranderen de kern van de game niet, maar zorgen er wel voor dat deze editie aanvoelt als de meest complete versie die beschikbaar is.

Nog steeds een unieke RPG

Voor wie Xenoblade Chronicles nog niet kent: de gameplay laat zich het beste omschrijven als een singleplayer-RPG met MMO-invloeden. Gevechten verlopen grotendeels in realtime, waarbij positionering, vaardigheden en teammanagement centraal staan. Fans van bijvoorbeeld Final Fantasy XII zullen zich waarschijnlijk snel thuis voelen.

Dat maakt de game niet automatisch voor iedereen geschikt, maar wie openstaat voor dit type RPG wordt beloond met een diep systeem, sterke personages en een verhaal dat je meeneemt langs onvergetelijke locaties.

Conclusie

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition doet precies wat een goede heruitgave moet doen. De technische verbeteringen zorgen ervoor dat de game er beter uitziet en speelt dan ooit tevoren, terwijl de extra content een mooie bonus vormt voor zowel nieuwe als terugkerende spelers.

Heb je deze klassieker nog nooit gespeeld? Dan is dit zonder twijfel de beste manier om kennis te maken met Shulk en zijn avontuur. En als je al fan bent van de originele versie, biedt de Switch 2 Edition meer dan genoeg redenen om opnieuw de wereld van Xenoblade Chronicles in te duiken.