Arcane Studios en Marvel’s Blade ook niet veilig bij Microsoft

De term “bloedbad” wordt steeds vaker gebruikt om te beschrijven wat Xbox te wachten staat na het einde van hun fiscale jaar op dinsdag. Verschillende studio’s lopen het risico te worden gesloten, waaronder Arkane Studios, de ontwikkelaar van Blade.

Insider Gaming claimde eerder al dat Arkane Studios mogelijk op de schop gaat, aangezien Xbox al hun studio’s en games die zij in ontwikkeling hebben onder de loep neemt. Ook meldden bronnen van de site dat Xbox niet blij is met de ontwikkeling van Blade. Hiermee zou de platformhouder ook alle opties voor de toekomst van Arkane Studios bekijken. Inmiddels heeft Tom Warren van The Verge er nog een schep bovenop gedaan.

Arkane Studios één van de vijf studio’s die op de lijst staan

Tom Warren meldde dat bronnen hem hadden verteld dat Xbox overweegt Blade te annuleren als onderdeel van bezuinigingsmaatregelen. Bovendien overweegt het bedrijf Arkane Studios te sluiten.

“Ik heb begrepen dat Microsoft momenteel overweegt minstens vijf studio’s te sluiten, waaronder de ontwikkelaars van Marvel’s Blade“, schrijft Warren. “Bronnen vertellen me dat Microsoft Blade wil annuleren als onderdeel van een reeks bezuinigingen en banenverlies die gepland staan ​​voor de Xbox-gamingdivisie van het bedrijf.”

Er wordt gezegd dat Microsoft ook “de mogelijkheden onderzoekt om Arkane Studios te verkopen”. Daarmee zou het bedrijf zich voegen bij andere studio’s zoals Double Fine, Ninja Theory, Compulsion Games en Undead Labs, die Microsoft en Xbox proberen te verkopen of waarvoor ze een overeenkomst proberen te sluiten om ze onafhankelijk te maken.

Naast de studio’s die risico lopen, worden er ook ontslagen verwacht bij Xbox, in een groot deel van het bedrijf. Maar liefst 1000 mensen zouden hun baan kunnen verliezen, wat de grootste banenreductie in de 25-jarige geschiedenis van Xbox zou kunnen zijn.

De ontslagen zullen naar verwachting de komende dagen beginnen, waarschijnlijk rond 6 juli. Veel werknemers hebben al op LinkedIn laten weten dat ze op zoek zijn naar een nieuwe baan.