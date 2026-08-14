Game of Thrones: War for Westeros toont eerste gameplay tijdens Gamescom

Fans van Game of Thrones kunnen binnenkort een eerste uitgebreide blik werpen op Game of Thrones: War for Westeros. Ontwikkelaar en uitgever PlaySide Studios heeft aangekondigd dat de officiële gameplay reveal trailer tijdens Gamescom Opening Night Live wordt getoond.



Vooruitlopend op de presentatie is alvast een korte teaser verschenen. Daarin wordt vooral vooruitgekeken naar de machtsstrijd die centraal staat in de game, waarbij de verschillende facties van Westeros opnieuw tegenover elkaar komen te staan.

De volledige gameplaytrailer moet meer duidelijkheid geven over de gameplay en de manier waarop spelers de strijd om Westeros kunnen aangaan. Daarmee krijgen fans voor het eerst een uitgebreider beeld van wat de game te bieden heeft.

De onthulling staat gepland voor 25 augustus tijdens Gamescom Opening Night Live. Tot die tijd kunnen spelers het alvast doen met de verschenen teaser.