Battlefield 6 neemt spelers mee de lucht in met Top Gun-thema

DICE heeft nieuwe details gedeeld over het vierde seizoen van Battlefield 6. Het nieuwe seizoen staat in het teken van Top Gun, oftewel luchtgevechten en introduceert verschillende nieuwe manieren om het luchtruim boven het slagveld te domineren.



Een van de belangrijkste toevoegingen zijn nieuwe tweezitsgevechtsvliegtuigen. Spelers kunnen hiermee samen met een teamgenoot het luchtruim betreden en gezamenlijk deelnemen aan luchtgevechten.

Daarnaast wordt Carrier Strike toegevoegd, een nieuwe spelervaring waarbij vliegdekschepen een belangrijke rol spelen. Ook keert Gauntlet: Fighter Sweep terug, een modus waarin spelers hun vaardigheden in luchtgevechten op de proef kunnen stellen.

Voor fans van klassieke Battlefield-maps is er bovendien goed nieuws. Wake Island, een van de bekendste locaties uit de franchise, maakt zijn terugkeer.

Season 4 van Battlefield 6 verschijnt op 18 augustus en is gratis te spelen. Met nieuwe vliegtuigen, luchtgerichte gameplay en de terugkeer van een iconische map lijkt DICE spelers opnieuw volop de lucht in te willen sturen.