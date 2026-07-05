Toekomst wordt gamen zonder disks, Star Wars Eclipse leeft nog en meer in nieuwsoverzicht 27

Deze week stond in het teken van de disks. Rockstar komt met een fysieke versie van GTA 6 zonder disk, maar met een downloadcode en Sony stopt met het produceren van disks vanaf januari 2028. Echter was er nog veel meer nieuws en dat kun je hier teruglezen/ bekijken!

Nieuws

We beginnen met een nieuwtje die ons deze week blij verraste, namelijk de game Cinder City. De game is namelijk een combinatie van The Division en Stellar Blade en ziet er echt rete-interessant uit!

Nog meer verrassend nieuws: Star Wars Eclipse is volgens Quantic Dream nog gewoon in ontwikkeling en verloopt volgens schema. Na wekenlang slecht nieuws te hebben gehoord, blijkt het er toch iets rooskleuriger uit te zien.

Voor Call of Duty Black Ops 7 verscheen liet Treyarch weten dat ze geen krankzinnige skins zouden maken voor hun wapens. Helaas blijkt daar ruim een half jaar na de lancering niets meer van waar te wezen, getuigen de volgende skin:

Call of Duty Black Ops 7 new action-inspired gun animation 👀 W or L? pic.twitter.com/i3vaNWv4Wk — GameVerse (@TheGameVerse) June 29, 2026

Is dit nou iets wat zo krankzinnig is dat het stiekem ook wel heel vet is?

Concurrent Battlefield 6 is daarentegen met hele andere dingen bezig, want het derde in-game seizoen van de game introduceert onder andere Casual Battle Royale en een Wet Work event.

Cyberpunk 2077 heeft weer een nieuw mijlpaal behaald, want er zijn namelijk 40 miljoen exemplaren van de game verkocht!

Night City population: 40 million dreamers 🌃 Thank you all for helping us reach this amazing milestone! 💛 pic.twitter.com/ZdrnbnbLfn — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 3, 2026

Voor degene die wachten op een Steam Machine hebben we iets minder leuk nieuws, want het nieuwe apparaat van Valve heeft namelijk een “Red Line of Death”. Dit is een kritieke fout in de GPU die nagenoeg niet te verhelpen is. Gelukkig is deze fout pas bij één gebruiker geconstanteerd.

Het gaat al weken over de komende reorganisatie bij Xbox en hoe langer het duurt hoe wilder de geruchten worden. Nadat namen van Rare, Compulsion Games, Ninja Theory en Double Fine werden genoemd, is daar ook Marvel’s Blade ontwikkelaar Arcane Studio aan toegevoegd. Het zou kunnen dat de studio wordt verkocht, maar als dat niet lukt dat de studio gesloten wordt en de game geannuleerd.

Nog meer nieuws van Xbox: er zullen deze maand 11 games Xbox Game Pass verlaten en via deze link kun je zien welke games dat zijn. Het is overigens niet erg schokkend wat de service zal verlaten.

Nintendo kwam deze week weer met een nieuwe Direct, die geheel in het teken stond van Splatoon Raiders. In die Direct kregen we een uitgebreide blik op wat dit avontuur te bieden heeft.

Hoewel de laatste weken het nieuws van GTA 6 domineert, verschijnen er nog geregeld updates voor Red Dead Online en GTA Online. Zo krijgen cowboys deze week driedubbele beloningen voor Bounty’s en nog veel meer!

Ondanks de gigantische kosten aan live-servicegames en de verliezen die het heeft gemaakt met de recente games heeft Sony het nog niet opgegeven. Sterker nog: men denkt het genre nieuw leven in te kunnen blazen.

Opmerkelijk nieuws: er was een opvallende uitspraak over Naughty Dog. De ontwikkelaar achter games als The Last of Us en Uncharted zou een remake van eerstgenoemde hebben verkozen boven een remake van het eerste avontuur van Nathan Drake. Dit kwam eigenlijk doordat die game zo gedateerd was dat er veel meer werk moest worden verricht.

We willen het nieuws altijd zo positief mogelijk afsluiten en na al het tegenvallende nieuws van Sony willen we toch even delen dat de PlayStation Plus games van juli zijn onthuld. Vanaf aanstaande dinsdag kunnen abonnees games als Call of Duty Modern Warfare 3 (2024), For the King 2 en Crosscode “gratis” scoren.

De digitale toekomst is weer een stap dichterbij

Slecht nieuws voor degene die GTA 6 op schijf willen kopen, want die komt er gewoonweg niet. Er werd nog wel gespeculeerd dat de game vanaf december een disk zou krijgen, maar dat gaat niet gebeuren.

Rockstar is overigens niet de enige die van de disks af gaat stappen, want Sony maakte deze week bekend vanaf 2028 geen disks meer te maken voor PlayStation games. Dit zou wellicht een hint kunnen geven voor wanneer we de PlayStation 6 kunnen verwachten.

Echter was het voor Bethesda een goede reden om op een leuke manier aandacht te besteden aan de fysieke versie van The Elder Scrolls IV: Oblivion remastered voor de Nintendo Switch 2. Die versie verschijnt overigens op 11 augustus.

Exploring across Cyrodiil, you never know what physical treasures you might find… 🔍 pic.twitter.com/xVAGF1i84k — The Elder Scrolls (@ElderScrolls) July 1, 2026

Overigens zou deze satirische grap ook betrekking kunnen hebben op de volgende Xbox, want deze zou volgens de geruchten ook geen diskdrive bevatten. Overigens werkt Microsoft achter de schermen wel aan een manier om al die fysiek gekochte games te digitaliseren.

Even terugkomend bij Sony: volgens de laatste berekeningen van insider Kepler_K2 gaan de componenten van de PlayStation 6 Sony 960 dollar kosten. Hierdoor lijkt het er steeds meer op dat de nieuwe generatie console duurder dan 1000 euro wordt!

Serie/ Films

Op 23 december verschijnt de derde Angry Birds movie en deze week heeft Paramount de eerste trailer van de game vrijgegeven.

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De eerste details over de Life is Strange tv serie van Amazon Prime zijn bekend. Zo weten we dat de serie uit zes afleveringen bestaat en dat het filmen ervan is begonnen.

Life is Strange TV Show Details:

– The series will consist of six episodes on Prime Video

– Show is expected to release sometime in 2027

– Filming has started in Vancouver, Canada today

– Filming is expected to end on October 16th

– Charlie Covell is the executive producer

– The… pic.twitter.com/CoX6m5FGXk — DomTheBomb (@DomTheBomb) June 29, 2026

Trailers

Assassin’s Creed Black Flag Resynched verschijnt volgende week en ook deze game maakt gebruik van de extra features en rekenkracht van de PlayStation 5 Pro. In de onderstaande video worden deze getoond!

Vorige week verscheen er nog een demo van Rhytm Heaven Groove en deze week verscheen de launch trailer. Heb jij de juiste groove voor deze game?

Season 1 van de Invincible VS is verschenen en deze week onthulde Skybound Entertainment de roadmap van de game, maar gaf ook een nieuwe trailer vrij om het eerste in-game seizoen te onthullen.