Volgende generatie Xbox heeft waarschijnlijk geen diskdrive

Het lijkt erop dat Sony en Microsoft het over één ding eens zijn: de toekomst is digitaal en dat betekent dat we afscheid nemen van de disks die we in onze console schoven.

Gamers kregen deze week verrassend nieuws te verwerken: Sony kondigde aan dat het de productie van fysieke schijven voor PlayStation-games die in 2028 uitkomen, zal stopzetten. Velen waren benieuwd hoe Xbox op deze aankondiging zou reageren, en het lijkt erop dat we nu een antwoord hebben: de gevolgen zullen ook hun next-generation console treffen.

Volgende Xbox heeft geen diskdrive

Een rapport van Windows Central beschrijft de plannen voor de schijfstation in Project Helix. Het rapport stelt: “Wat Project Helix betreft, suggereren onze bronnen ook dat Microsofts volgende generatie console de diskdrive eveneens zal laten vallen.” Na de oorspronkelijke aankondiging van Sony hebben analisten ook gespeculeerd dat het basismodel van de PlayStation 6 mogelijk eveneens geen schijfstation meer zal hebben. Overigens is er momenteel geen informatie beschikbaar over de beschikbaarheid van een extern schijfstation voor beide consoles.

We hebben de laatste tijd veel speculatie over de volgende generatie consoles( Project Helix en de PlayStation 6) gehoord. Daarvan heeft Xbox bevestigt dat ontwikkelaars in 2027 “alfaversies” van hun next-gen consoles in handen zullen hebben. Sony heeft ondertussen aangegeven dat ze geen hardware met een aanzienlijk verlies zullen verkopen, ondanks de aanhoudende geruchten over een prijskaartje van $1.000 voor de componenten. Spelers wachten echter nog steeds op concrete details over deze consoles om de verwarring op te helderen. Xbox heeft zich tot nu toe nog niet officieel uitgesproken over de schijfstationfunctie voor Project Helix.

Denken jullie dat digitaal er gewoonweg doorheen wordt geduwd? En hoe erg vinden jullie dit nu? Laat het ons weten in de reacties!