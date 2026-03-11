Xbox stuurt “alfaversie” van Project Helix in 2027 naar ontwikkelaars

Xbox’ VP of Next-Gen, Jason Ronald heeft tijdens de GDC bevestigd dat Microsoft volgend jaar “alfaversie” van devkits van Project Helix (de volgende generatie Xbox) zal versturen naar ontwikkelaars.

Op dit moment weten we nog maar weinig over Project Helix, Xbox’ volgende hardware project. Dankzij een afbeelding die Tom Warren tijdens GDC maakte, hebben we echter wel wat informatie over de innovaties die in de console worden gestopt.

In een afbeelding met Call of Duty-iconografie werd de beoogde specificatie van Project Helix onthuld:

Powered by Custom AMD SOC

Co-designed for Next Generation of DirectX

Next Gen Raytracing Performance & Capabilities

GPU Direct Work Graph Execution

AMD FSR Next & Project Helix

Built for Next Generation of Neural Rendering

Next Generation ML Upscaling

New ML Multi-Frame Generation

Next Gen Ray Regeneration for RT and Path Tracing

Deep Texture Compression

Neural Texture Compression

DirectStorage & Zstd

Het is niet veel informatie, en het bestaat voornamelijk uit marketingpraatjes over technologie, maar het geeft wel een indicatie van Xbox’ plannen met Project Helix.

De vicepresident van Next-Gen, Jason Ronald, liet tijdens het event ook weten: “We sturen vanaf 2027 alfaversies van Project Helix naar ontwikkelaars.”

Volgens de geruchten zou de volgende generatie Xbox volgend jaar komen, al zou Microsoft ook overwegen om de console wat later uit te brengen. Officieel heeft Microsoft nog niks gezegd over wanneer de console in de winkels zal komen te liggen. Echter is Microsoft de afgelopen tijd al volop bezig om Project Helix onder de aandacht te krijgen, maar ook om meer apparaten een Xbox te laten worden. Zo verschijnt er in april een Xbox modus voor Windows 11-apparaten.