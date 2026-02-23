“Uitstel nieuwe Xbox zou marketingplanning Modern Warfare 4 op zijn kop gooien”

Volgens een betrouwbare insider is ook de nieuwe Xbox uitgesteld vanwege de dure Ram-geheugen. Dit zou ook impact hebben op Call of Duty Modern Warfare 4 dat als launchgame voor de console gepland stond.

In een uitgebreid bericht op X meldt TheGhostofHope dat het uitstellen van de volgende generatie Xbox de marketingplannen van Call of Duty: Modern Warfare 4 “pijn gedaan”. Dit omdat het de bedoeling was dat de game als launchgame voor de hybride console was bedoeld. Echter zou Activision wegens deze uitstel op de gedachten hinken om twee Call of Duty-games gelijktijdig met de nieuwe Xbox uit te brengen.

De ene zou een traditionele Call of Duty multiplayergame worden en de andere een standalone Zombies-game van Treyarch. Dit zou hetzelfde idee zijn als toen Infinite Warfare en Modern Warfare remastered vlak na elkaar uitbrachten in 2016.

Ondanks dat Microsoft’s invloed niet echt zichtbaar lijkt op de franchise zou het bedrijf willen dat Activision in de toekomst wendbaarder wordt en minder afhankelijk van jaarlijkse releases. De algemene consensus is dat een snellere en meer samenhangende product- en ontwikkelingsschema hen in staat zou hebben gesteld om eerder te profiteren van de hype rond een eventuele extraction shooter, zoals een update met een DMZ had kunnen doen.

EXCLUSIVE: Sources indicate to me that the delay on the next Xbox has “hurt” a lot of CODs marketing plans as they wanted Modern Warfare 4 to be a launch title and draw a lot of hype to compete with peoples attention alongside GTA VI. Because of this delay, the idea of two Call… pic.twitter.com/e7Ce6vOaBO — Hope (@TheGhostOfHope) February 22, 2026

Activision noch Microsoft hebben gereageerd op de geruchten, dus neem het geheel vooralsnog met een flinke korrel zout. Immers staat Call of Duty Modern Warfare 4 voor dit jaar gepland en de nieuwe Xbox voor volgend jaar. Bovendien liet AMD onlangs weten dat de ontwikkeling van de Xbox erg goed verloopt en gewoon volgend jaar uit kan komen. Echter lijken de problemen met de stijgende prijzen voor Ram-geheugen (vooralsnog) niet opgelost te worden.