Insomniac onthult releasedatum van Marvel’s Wolverine

Insomniac Games heeft als verrassing de releasedatum van Marvel’s Wolverine onthuld. De game verschijnt namelijk op 15 september.

Opvallend dat de releasedatum van de game zo uit het niets wordt onthuld en we niet te horen hebben gekregen wanneer we weer iets van de game gaan zien. Tijdens de State of Play van september onthulde Sony dat ze in de lente meer van het avontuur van Logan zouden tonen.

Marvel’s Wolverine wordt ontwikkeld door de studio die eerder ook de Spider-Man games naar de PlayStation consoles (en later PC met Nixxus Software). Deze werden allen vrij goed ontvangen door zowel de critici als de fans. We zijn benieuwd of Insomniac dit ook met Marvel’s Wolverine weet te doen. De eerste beelden die we hebben gezien, beloven in ieder geval een gruwelijke en actievolle game!