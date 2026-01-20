Game van 2026: Marvel’s Wolverine

Helaas verscheen Marvel’s Wolverine vorig jaar niet. Echter werd dit vergeven toen we de eerste beelden van de game zagen tijdens een State of Play!

Lekker erop los hakken!

In Marvel’s Wolverine gaan we natuurlijk aan de slag als de titulaire “held”. Wat precies het verhaal wordt, is nog niet duidelijk, maar wel zagen we in de laatste trailer dat Mystique en Omega Red een rol zullen gaan krijgen.

Wat we wel weten, is dat deze game echt een stuk gruwelijker gaat worden dan die andere Marvel-game van Insomniac. Ondergetekende was erg bang dat de game wat vriendelijker zou worden, zodat het ook voor je jongere gamers toegankelijk zou zijn. Wat waren we blij dat de trailer liet zien dat we daar echt niet bang voor hoeven te zijn!

Logan hakt er flink op in los met zijn adamantium klauwen en doorklieft schedels en andere lichaamsdelen als een warme mes in een pakkie boter! We zijn echter wel benieuwd hoe lang dit leuk blijft, maar we gaan er toch wel vanuit dat Insomniac een systeem erin heeft verwerkt waarmee Wolverine nieuwe moves kan ontgrendelen en daardoor de game toch steeds vers aan gaat voelen.

Overigens lijkt het er sterk op dat de game geen open wereld game wordt, aangezien we in de beelden van de State of Play verschillende locaties zagen. Wat ons betreft is dit alleen maar prima, want niet alle games hoeven perse een open wereld te hebben.

Daarnaast is het ook veel logischer dat een game als Spider-Man wel een open wereld heeft, want immers hoort Peter Parker’s alter ego door de stad te swingen en is dat niet zo vet als het rondscheuren met een motor. Echter het kan natuurlijk ook zo zijn dat er wel degelijke open wereld elementen in de game zit en we dus alsnog gewoon kunnen rondscheuren op de motor van Logan.

Gelukkig hoeven we niet lang te wachten op de antwoorden voor alle vragen die we nog hebben, want ergens in de lente zullen we nog meer informatie krijgen over deze game. Wij hopen stiekem op een Direct die geheel in het teken staat van deze game! Tot die tijd zullen we het nog even moeten doen met deze trailer!