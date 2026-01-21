Voormalig Warcraft producer gaat helpen bij League of Legends MMO

Raymond Bartos, een ex-producer van Warcraft, is bij Riot Games aan de slag gegaan om te helpen bij de League of Legends MMO.

De League of Legends MMORPG werd eind 2020 al aangekondigd, maar leek even van de radar verdwenen tot in 2024 werd gemeld dat de game werd voorzien van een reboot. Echter was het sindsdien weer stil en werd er door fans getwijfeld of de game ooit nog zou komen.

Gelukkig voor heeft de komst van Bartos ervoor gezorgd dat er weer een teken van leven is. Op LinkedIn laat hij namelijk weten aan de slag te gaan bij Riot Games en om precies te zijn bij het team dat de MMO ontwikkeld.

Laten we in ieder geval hopen dat de komst van Bartos ervoor zorgt dat de game niet alsnog op de plank beland. Er zijn al jaren tekenen dat de game namelijk mogelijk nooit zal verschijnen. Zo meldde producent Greg Street dat de game mogelijk nooit zal uitkomen. Hij verliet uiteindelijk de studio een jaartje later.

Nadat bekend werd gemaakt dat de ontwikkeling van vooraf aan was begonnen, liet studiochef Marc Merrill weten dat het team de stilte nodig had om volledig op de ontwikkeling van de game te kunnen focussen.