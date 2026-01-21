Ubisoft gaat grote reorganisatie doorvoeren; 6 games geannuleerd en 7 uitgesteld

Ubisoft heeft aangekondigd het gehele bedrijf van een “grote reset” te voorzien. Dat heeft consequentie voor een 13tal games en twee studio’s.

De uitgever van Assassin’s Creed is al een jaar bezig met de herorganisatie en het is bedoeld om de Franse uitgever te helpen “haar creatieve leiderschap terug te winnen” en “een krachtig herstel te bewerkstelligen”.

Als directe resultaat zijn er zes games geannuleerd, zeven games uitgesteld en twee studio’s gesloten. De nieuwe games voldeden niet aan de verwachtingen van het bedrijf. Het zou gaan om drie nieuwe IP een mobiele game, maar ook Prince of Persia: Sands of Time remake zal niet meer uitkomen.

Een van de zeven games stond gepland voor dit fiscale jaar (eindigt op 31 maart) en die game zou nu voor april 2027 moeten verschijnen.

In een verklaring meldt Ubisoft het volgende over het resetten van het bedrijf:

“Ubisoft heeft in december en januari een grondige evaluatie van zijn contentpipeline uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de strategische beslissing om de portfolio opnieuw te focussen, middelen te herverdelen en de roadmap voor de komende drie jaar ingrijpend te herzien.

“Dit zal bijdragen aan het doel om terug te keren naar een uitzonderlijk kwaliteitsniveau in het Open-World Adventure-segment en de positie van de groep in het GaaS-segment aanzienlijk te verbeteren.”

Ubisoft heeft bekendgemaakt dat twee studio’s zijn gesloten als onderdeel van de herstructurering. Het gaat om de studio’s in Halifax en Stockholm. Tijdens een online bijeenkomst gaf het bedrijf aan dat het de verkoop van andere “activa” zou overwegen, maar gaf geen concrete details.

Ubisoft versnelt ook zijn kostenbesparingsinitiatieven en streeft ernaar de vaste kosten de komende twee jaar met nog eens € 200 miljoen te verlagen.

Het bedrijf wilde geen direct commentaar geven op het aantal mogelijke ontslagen als gevolg van de herstructurering en bezuinigingen, maar met betrekking tot geannuleerde projecten zei CFO Frederick Duguet: “Sommige mensen zullen zich richten op andere grote projecten, en sommigen zullen het bedrijf mogelijk verlaten.”