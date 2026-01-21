Ubisoft adviseurs
Nieuws

Ubisoft gaat grote reorganisatie doorvoeren; 6 games geannuleerd en 7 uitgesteld

Joey Hasselbach

Previous Article
Voormalig Warcraft producer gaat helpen bij League of Legends MMO
Next Article
Black Flag remake zou de game zijn die een jaar is uitgesteld
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Widget Title
Red Dead Redemption PC Switch 2review
Review: Switch 2-versie van Red Dead Redemption
Metroid Prime 4 trailer : Beyond Nintendo Switch 2
Review: Metroid Prime 4 Beyond – Metroid is terug van weggeweest!
Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws
Review: Assassin’s Creed: Shadows – een ambitieuze port
Kirby Air Riders releasedatum
Review: Kirby Air Riders – complexiteit in zijn eenvoudigheid
Gamingnation

Gamingnation 2024 | Privacybeleid | Vacatures | Contact |