Ubisoft sluit meerdere studio’s, waarmee 380 ontslagen zijn gevallen

Ubisoft is nog steeds druk bezig met herstructureren en heeft aangekondigd meerdere studio’s te hebben gesloten en 380 banen te hebben geschrapt.

Zo zijn de studio’s Ubisoft Winnipeg en Belgrado gesloten en zal Ubisoft Barcelona zich voortaan nog alleen maar focussen op de Rainbow Six projecten. Ubisoft heeft intern organisatorische veranderingen binnen het Global Publishing-team aangekondigd, wat zal leiden tot een reductie van het aantal functies binnen het hele bedrijf.

Ubisoft Winnipeg werd in 2018 geopend en door waren 100 medewerkers werkzaam. Zij waren verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de engines van Ubisoft (Anvil en Snowdrop).

De studio in Belgrado was daarentegen een ondersteunend team en die hielp bij games als The Crew 2, Tom Clancy’s Rainbow Six, Riders Republic en Skull & Bones.

De sluitingen en herstructureringen maken deel uit van Ubisofts wereldwijde kostenbesparingsplan, dat tot nu toe heeft geleid tot de annulering van minstens zes games, het uitstel van zeven andere en de sluiting van meerdere studio’s, met honderden banenverlies tot gevolg dit jaar.

In maart kondigde Ubisoft dat het 100 banen had geschrapt bij Red Storm Entertainment, de studio achter de Tom Clancy-games. Het bedrijf gaf aan dat Red Storm Entertainment niet langer eigen games zou ontwikkelen.

Ubisoft stelde ook voor om tot 200 banen te schrappen op het hoofdkantoor in Parijs, oftewel ongeveer 18% van het personeel en bevestigde ontslagen bij de studio in Toronto en andere vestigingen.

Het bedrijf zegt de vaste kosten de komende twee jaar met nog eens € 200 miljoen te willen verlagen. De bezuinigingen maken deel uit van Ubisofts aankondiging van een grote herstructurering, waarbij de creatieve teams radicaal worden gereorganiseerd tot zogenoemde ‘creatieve huizen’.

De komende games zullen toch echt wel weer een succes voor het bedrijf moeten betekenen. De eerste game die van de Franse uitgever verschijnt in Assassin’s Creed: Black Flag Resynched dat op 9 juli verschijnt. Daarna verschijnt Rayman Legends Retold, dat op 1 oktober in de winkels zal liggen.