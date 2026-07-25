God of War Laufey heeft een releasedatum, GTA 6 in delen te installeren en meer in weekoverzicht 30!

Hoewel de zomervakantie normaal een wat rustigere periode voor de redactie betekent, is het dit jaar niet bepaald rustig te noemen. Echter hebben we het nieuws van de week weer voor jullie op een rijtje gezet!

Nieuws

Volgende maand kunnen Call of Duty-fans aan de slag met de bèta van Call of Duty Modern Warfare 4. Degene die hem gepre-orderd hebben op de PC, PlayStation 5 of Xbox Series S/X kunnen al vanaf 21 augustus aan de slag met het voorproefje. Een week later volgt de open bèta die ook voor Switch 2-eigenaren toegankelijk is.

Deze week was de week van de officiële onthulling van EA Sports FC 27. Zo werd onthuld dat Kylian Mbabbé op de cover staat van de Standaard en Ultimate editie van de game en op de Ultimate Plus editie wordt vergezeld door Real Madrid teamgenoot Jude Bellingham. Ook werd deze week dan eindelijk de open-wereld modus The Grounds uit de doeken gedaan.

Gamers kunnen hun ruimte van hun geheugen vrijhouden met de installatie van GTA 6. De game zal namelijk uit losse componenten bestaan, waardoor je bijvoorbeeld alleen de singleplayer kunt installeren. Ondanks dat er nog niks is gezegd over GTA Online lijkt het erop dat ook dat een losse onderdeel is die je kunt installeren!

Over GTA Online gesproken: ook deze week kwam er weer een update voor de multiplayer van GTA 5 en deze week kunnen spelers twee nieuwe bolides scoren, maar is de Kortz Center Heist voorzien van extra targets.

Joe Ziegler, de regisseur van Marathon, heeft de studio na vier jaar weer verlaten. Hij gaat namelijk “ergens anders iets nieuws maken”, maar houdt nog mysterieus wat dat precies zal zijn. Marathon kende een redelijk goede start met 88.000 gelijktijdige spelers op Steam. Inmiddels zijn dat er nog maar 5000. Bungie blijft in de game geloven, want Del Chafe III en Julia Nardin zullen de taken van Ziegler op zich nemen. Overigens lijkt de game wel weer een flinke boost te hebben gekregen in spelersaantallen nu er een PvE modus in de game zit.

Jennifer English die de rol van Gwendolyn in Tides of Annihilation zou spelen, heeft de beslissing genomen om op te stappen. De actrice, die ook al een rol had in Baldur’s Gate 3 en Clair Obscur, vindt dat ze te veel hooi op de vork heeft genomen en doet een stapje terug.

Xbox heeft een flinke reorganisatie doorgevoerd en ook wil men het platform weer laten groeien. Dat wil men doen door weer console-exclusives uit te brengen. Dat doet men dit jaar met Gears of War E-Day en Clockwork Evolution, maar er zullen in de toekomst meer games volgen!”

Overigens werd deze week ook bekendgemaakt dat The Coalition en Xbox de multiplayer van Gears of War: E-Day zullen onthullen. Ook zal er dan meer bekend worden over de bèta die ergens in augustus plaats zal moeten vinden.

Ondanks dat het bedrijf vond dat de groei van Xbox Game Pass niet zo goed was als verwacht, blijft men de service nog wel ondersteunen. Zo heeft men in het tweede deel van juli en begin augustus weer een aantal games aan de service toegevoegd.

Burnout krijgt dit jaar een spirituele opvolger in de vorm van Wreckreation 2. Het eerste deel wist niet te overtuigen doordat veel van de content door gamers zelf moest worden gemaakt, maar de opvolger ziet er veelbelovend uit!

Bandai Namco heeft de releasedatum van de “Super Limit-Breaking NEO DLC” voor Dragon Ball: Sparking! Zero onthuld. Deze zal op 30 juli verschijnen en onder andere 33 nieuwe personages aan de game toevoegen.

Sony kende deze week een flinke tegenslag, nadat het al weken onder vuur ligt door hun controversiële besluit om vanaf 2028 geen disks meer te maken, klapte deze week het PlayStation Network er uit. Gelukkig duurde het niet heel lang, maar het gaf wel even aan dat de digitale toekomst nog niet helemaal is waar het zou moeten zijn. Zo moet er toch iets worden bedacht om singleplayer games gewoon offline te kunnen blijven spelen.

Overigens krijgt Sony back-up van Ubisoft wat betreft de keuze voor een digitale toekomst. Ubisoft CEO Yves Guillemot ziet er namelijk voordelen in, al komt het voor de community een beetje rauw op hun dak.

Gelukkig had Sony ook nog twee leuke nieuwtjes voor God of War-fans. Zo werd de releasedatum van God of War: Laufey onthuld en werd er tijdens de San Diego Comic Con ook bevestigd dat er een nieuwe game met Kratos in ontwikkeling is!

Vorige week werd er al gespeculeerd over een LEGO Donkey Kong Arcade set en die werd deze week officieel uit de doeken gedaan. De set moet €170 gaan kosten, maar dan kun je wel de klassieker nog eens op een hele vette manier spelen!

Amazon komt binnenkort met het tweede seizoen van Batman Caped Crusader, maar daar komt ook een game bij die exclusief op Amazon Luna zal verschijnen. In Batman Caped Crusader Chronicles kun je bewijzen hoe goed jouw detective skills zijn

Amazon Games had daarentegen wel iets minder goed nieuws, want na Tomb Raider: Legacy of Atlantis is ook Tomb Raider: Catalyst uitgesteld. Het nieuwste avontuur van Lara Croft zal namelijk pas in 2028 gaan verschijnen.

Square Enix viert dit jaar het 25 jarige bestaan van Final Fantasy X, met een Switch 2 port van de game, maar ook een trailer die de klassieker in het zonnetje zet.

Serie/ Films

Er is iets meer bekend geworden over de Call of Duty film, want deze zal in 2028 op het witte doek te zien zijn en is gebaseerd op de Modern Warfare serie.

The Call of Duty movie will be set in the Modern Warfare universe. Coming June 2028 to theaters. pic.twitter.com/rmwxc3DAeW — Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 18, 2026

Op 29 september komt er een LEGO One Piece special op Netflix en daarvan kun je hieronder de eerste trailer bekijken!

First trailer for the ‘LEGO ONE PIECE’ special. Releasing September 29 on Netflix. pic.twitter.com/CbPj6OHaOv — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 20, 2026

Trailers

Insomniac Games heeft deze week een trailer van Marvel’s Wolverine vrijgegeven en daarin kregen we meer te zien van het verhaal van de game.

Daarnaast zal de outfit van Wolverine in Marvel’s Tokon: Fighting Souls te vinden zijn en werd er tijdens de San Diego Comic Con ook onthuld dat Phoenix Cyclops het eerste personage is dat via DLC aan de game wordt toegevoegd. Ook werd de openingsscène van de game vrijgegeven!

Daarmee sluiten we het nieuwsoverzicht weer af. Wat hebben jullie voor dit weekend in de planning staan? Wij gaan nog verder met Splatoon Raiders voor de review en proberen ook nog even de netwerktest van Hell Let Loose Vietnam!