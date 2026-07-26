007 First Light krijgt eerste grote update met honderden fixes en nieuwe TacSim-missies

Ontwikkelaar IO Interactive heeft de eerste grote patch voor 007 First Light uitgebracht. Update 1.1.0 is de eerste omvangrijke update sinds de reeks hotfixes na de lancering en richt zich voornamelijk op het verbeteren van de algehele spelervaring. Naast meer dan 200 bugfixes voegt de update ook nieuwe content toe.



Volgens de ontwikkelaar zijn ruim 200 problemen aangepakt die werden gemeld door de community en interne testers. De update lost onder andere crashes, clipping-problemen en bugs rondom achievements op. Daarmee wil IO Interactive de technische kwaliteit van de game verder verbeteren.

De patch bevat meer dan alleen bugfixes. Spelers kunnen vanaf nu aan de slag met twee nieuwe TacSim-missies, die extra uitdagingen bieden naast de bestaande content. Daarnaast zijn er nieuwe vrij te spelen beloningen toegevoegd, waaronder de DRS-7 Silenced SMG en de ‘Diamond in the Rough’-outfit. Deze items kunnen worden ontgrendeld met Intel-valuta, zodra spelers het vereiste clearance-niveau hebben bereikt.

IO Interactive bedankt de community voor alle feedback, bugrapporten en supporttickets die sinds de release zijn ingestuurd. Volgens de studio hebben deze meldingen een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen welke verbeteringen prioriteit kregen.

De ontwikkelaar laat daarnaast weten dat dit nog maar het begin is. Er wordt al gewerkt aan nieuwe verbeteringen en toekomstige content-updates, waar op een later moment meer informatie over wordt gedeeld.

Updategrootte

De grootte van de update verschilt per platform:

PlayStation 5: 23,84 GB

Steam: 3,6 GB

Xbox Series X|S: 1,39 GB

Microsoft PC: 2,24 GB

Epic Games Store: 3,99 GB

Update 1.1.0 is vanaf nu beschikbaar voor alle spelers van 007 First Light.