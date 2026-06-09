Chef gaming van Amazon overtuigd dat 007 First Like sequel moet worden gemaakt

Hoewel 007 First Light met drie miljoen verkochte exemplaren in twee weken tijd een slaand succes genoemd kan worden, is er intern bij Amazon Games nog discussie over een vervolg.

007 First Light verscheen vorige maand en scoorde goede cijfers en wist het ook nog in de verkoop heel goed te doen. Fans wilden eigenlijk al snel weten of IO Interactive met een vervolg op de proppen komt.

Een paar dagen geleden leek het er nog op dat deze vraag te vroeg kwam en dat eventuele vervolgen door Amazon Games en MGM worden geregeld. Zoals je waarschijnlijk weet, veranderen de dingen in de game-industrie vrij snel, en het hoofd van de game-afdeling van Amazon heeft nu onthuld dat een vervolg op 007 First Light ‘gemaakt zou moeten worden’.

007 First Light lijkt nu toch rijp voor een sequel

Tijdens Summer Game Fest sprak Jeff Gattis, hoofd gaming bij Amazon, met IGN over de toekomst van 007 nu First Light zo’n succes is gebleken.

Hij verduidelijkte eerst het standpunt van Amazon hierover en merkte op dat hij “niet bevestigde dat Amazon Game Studios de volgende game zal uitgeven”. Hij prees IO Interactive vervolgens uitvoerig en noemde hen “geweldige partners” om mee samen te werken.

Nu komen we bij het interessante gedeelte, want Gattis ging dieper in op de toekomst van de franchise. Zoals al eerder werd gesuggereerd, herhaalde hij: ‘Zolang we het gevoel hebben dat er vraag is naar de game onder spelers, kunnen we er gerust van uitgaan dat hij gemaakt zal worden.’

Met drie miljoen verkochte exemplaren, de kans op een gezonde winst en een stortvloed aan lovende kritieken, lijkt er meer dan genoeg vraag te zijn naar een vervolg. Gattis sloot af met: ‘

Het lijkt erop dat er een vervolg moet komen.’

Hopelijk neemt dat de zorgen weg over de onzekere toekomst van Bond, en kunnen we genieten van 007 First Light in de hoop dat een vervolg slechts een kwestie van tijd is.

Overigens waren IO Interactive’s ambities voor James Bond al bekend, want de studio had zelf al een trilogie voor deze reeks in de planning. Echter was dat wel voor de overname van MGM door Amazon.