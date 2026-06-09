Nintendo Direct met onder andere Ocarina of Time Remake, Kingdom Hearts 4 en nog veel meer!

De nieuwste Nintendo Direct heeft naast een aantal nieuwe onthullingen ook allerlei andere aankomende en vernieuwde games voor de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch in de schijnwerpers gezet.

Tijdens de presentatie is The Legend of Zelda: Ocarina of Time onthuld, de terugkeer van de bekroonde Nintendo 64-game, die nu voor een nieuwe generatie herboren wordt op de Nintendo Switch 2. Met de onthulling van Kingdom Hearts 4 is ook de terugkeer van de legendarische serie van Disney en Square Enix aangekondigd, beleeft de Xenoblade-serie een nieuw begin met Xenoblade Genesis, waren er de zonnige activiteiten van Nintendo Switch Sports Resort, de aankondiging van een gratis update en betaalde DLC voor Pokémon Pokopia, het volgende hoofdstuk voor het grappige en meeslepende Deltarune, een gesloten netwerktest voor de multiplayeractiegame The Duskbloods van FromSoftware, en tijdelijke uitdagingen die je in Donkey Kong Bananza en klassieke Donkey Kong-games kunt aangaan met Nintendo Switch Online.

En dat is nog niet alles! De presentatie gaf nieuwe informatie over andere aankomende Nintendo Switch 2- en Nintendo Switch-games, zoals de terugkeer van Fox McCloud in Star Fox, een grafisch verbeterde versie van Minecraft, nieuwe weetjes over het retro-animeachtige coöp-avontuur Orbitals, uitleg over de tactische RPG Fire Emblem: Fortune’s Weave, het nieuwste deel in Capcoms epische Onimusha-serie, Onimusha: Way of the Sword, een verse blik op de spetterende schattenjacht die spelers te wachten staat in Splatoon Raiders, lokale multiplayer en vrij te spelen standen voor Rhythm Paradise Groove en informatie over het nieuwste deel in de Dragon Quest Monsters-serie, Dragon Quest Monsters: The Withered World. Nintendo heeft ook een nieuwe Nintendo Tree House: Live-video aangekondigd, waarin dieper wordt ingegaan op Splatoon Raiders en Star Fox voor de Nintendo Switch 2 en Rhythm Paradise Groove voor de Nintendo Switch.

• The Legend of Zelda: Ocarina of Time: de Nintendo 64-klassieker keert in 2026 terug voor een nieuwe generatie, exclusief herboren voor de Nintendo Switch 2.

• Kingdom Hearts 4: in dit nieuwe deel in de actie-RPG-serie van Square Enix ontmoeten spelers samen met hoofdpersoon Sora allerlei personages in de mysterieuze stad Quadratum. Sora zal wederom van wereld naar wereld reizen, waar hij nieuwe personages leert kennen en nieuwe krachten zijn volgende hoofdstuk zullen inluiden. Kingdom Heart 4 zal bij de lancering meteen verkrijgbaar zijn voor de Nintendo Switch 2.

• Kingdom Hearts Collection [I~III]: met deze collectie kunnen zowel fans van het eerste uur als nieuwkomers genieten van het begin van het Kingdom Hearts-avontuur. Reis met Sora, Donald Duck en Goofy door Disney- en Pixar-werelden om de duisternis te overwinnen met de kracht van de Keyblade, terwijl je onderweg verhalen beleeft en bevriend raakt met talloze magische personages. De collectie bestaat uit Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX-, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue en Kingdom Hearts 3+ Re Mind (DLC). Kingdom Hearts Collection [I~III] verschijnt op 8 oktober voor de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn later vandaag mogelijk en er verschijnt later vandaag ook een demo vanKingdom Hearts 3 + Re Mind (DLC) in de Nintendo eShop.

• Nintendo Switch Sports Resort: keer terug naar Wuhu-eiland met Nintendo Switch Sports Resort, een nieuw deel in de serie dat exclusief naar de Nintendo Switch 2 komt. Creëer een Mii-personage of Sportsmate, en kom in beweging met intuïtieve bewegingsbesturing waarbij je de Joy-Con 2-controllers op allerlei manieren gebruikt, bijvoorbeeld als een racket, een boog en zelfs een stuur voor 12 verschillende sporten. Speel met of tegen familie en vrienden, of speel alleen in nieuwe en terugkerende sporten, zoals boksen, tafeltennis, boogschieten, tennis, volleybal, bowling, basketbal, golf en duimworstelen, plus activiteiten als skateboarden, waterscooter en sportvliegen. Je kunt ook touwtjespringen om jezelf op te warmen. Vanaf 22 oktober kan er op de Nintendo Switch 2 gesport worden in Nintendo Switch Sports Resort. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

• The Duskbloods: in deze nieuwe multiplayeractiegame kruip je in de huid van de Bloedgezellen en vecht je zij aan zij en tegen elkaar met tot zeven andere spelers*2 waarbij je unieke wapens en vaardigheden gebruikt. Overstijg je menselijkheid met bloedkrachten die je personage en vechtstijl transformeren terwijl je het Eerste Bloed verovert. The Duskbloods verschijnt in 2026 exclusief voor de Nintendo Switch 2. Tijdens de presentatie is aangekondigd dat er in de zomer van 2026 een gesloten netwerktest komt voor de game, waar binnenkort meer informatie over wordt gedeeld.

• Xenoblade Genesis: in 2027 begint er op de Nintendo Switch 2 iets nieuws voor de Xenoblade-serie. Hierover volgt in de toekomst meer informatie.

• Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition: beleef het geliefde eerste deel van de Xenoblade Chronicles-serie met 4K-resolutie in de tv-stijl en Full HD in de handheldstijl, in beide gevallen met 60 fps. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition bevat allerlei nieuwe toevoegingen, zoals een hogesnelheidsvoertuig voor het doorkruisen van de uitgestrekte gebieden, nieuwe racestanden waarbij je in-game beloningen kunt verdienen, nieuwe uitrustingontwerpen, en nieuwe ingesproken stemmen voor Heart-to-Heart-scènes. Voor spelers die Xenoblade Chronicles: Definitive Edition al voor de Nintendo Switch hebben, is er ook een upgradepack Xenoblade Chronicles 2 en Xenoblade Chronicles 3 zullen later dit jaar ook Nintendo Switch 2 Editions krijgen. De digitale versie van Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition verschijnt later vandaag. Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition verschijnt op 30 juli en Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition verschijnt op 3 december. Pre-orders voor de upgradepack zijn nu mogelijk. De fysieke versies zijn verkrijgbaar vanaf 30 juli, 1 oktober en 3 december.

• Gratis update en betaalde DLC voor Pokémon Pokopia: in augustus verschijnt er een gratis update voor Pokémon Pokopia die nieuwe onderwaterbelevenissen biedt. Dankzij de nieuwe move ‘Dive’ kunnen spelers namelijk afdalen naar de zeebodem en daar gras planten, gebouwen bouwen en samen met Pokémon onderwaterstadjes maken. Er komt ook een Pokémon Pokopia Expansion Pass aan, betaalde DLC met aanvullende content die in drie delen wordt uitgebracht. Deel 1 van de Pokémon Pokopia Expansion Pass, Bubbly Basin, verschijnt in augustus en nodigt spelers uit om naar een nieuw onderwaterstadje te duiken, waar ze nieuwe meubels, outfits en Pokémon-vrienden tegen kunnen komen. De betaalde DLC Pokémon Pokopia Expansion Pass is vanaf later vandaag verkrijgbaar in de Nintendo eShop.

• Minecraft: overleef de nacht of creëer kunstwerken in de iconische sandbox-game. Maak alles wat je maar kunt bedenken, vind geheimen en vecht tegen vijanden in oneindige werelden die allemaal anders zijn. De Nintendo Switch 2-versie ondersteunt Vibrant Visuals, een grafische upgrade met verbeterde visuele elementen, en het Super Mario Mash-Up Pack, waarin je een speciale wereld met een Mario-thema kunt verkennen. Het pack bevat daarnaast 15 nummers en 40 spelerskins op basis van de Super Mario-serie. Spelers die de Nintendo Switch 2-versie kopen, kunnen hun opgeslagen gegevens ook van de Nintendo Switch-versie overdragen. Speel met vrienden op verschillende systemen of in lokale multiplayer, of speel online*2 met andere spelers als Minecraft later dit jaar op de Nintendo Switch 2 verschijnt.

• Orbitals : speel met zijn tweeën als Maki en Omura in dit coöp-puzzelplatformavontuur in retro-anime-stijl dat zich afspeelt in de ruimte. In Orbitals, dat exclusief naar de Nintendo Switch 2 komt, proberen spelers samen de dodelijke Storm Wall en de gevaren die daarachter liggen, te trotseren om hun thuis te redden. Orbitals is ontworpen voor asymmetrische coöp, zowel lokaal op hetzelfde scherm als online met een vriend via GameShare, en beloont slim samenwerken en duidelijke communicatie. Breng samen redding als Orbitals op 3 september exclusief op de Nintendo Switch 2 verschijnt. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

• Onimusha: Way of the Sword: in deze actiegame ga je met je zwaard de strijd aan en verken je een duistere fantasieversie van Kyoto waar een invasie uit een andere wereld plaatsvindt. Als Miyamoto Musashi, een moedige jonge samoerai uit de Japanse geschiedenis, jaag je de monsterlijke Genma met je zwaard terug naar de onderwereld. Wanneer Onimusha: Way of the Sword op 25 september voor de Nintendo Switch 2 uitkomt, kun je je zwaardtechnieken met de bewegingsbesturing van de Joy-Con 2-controllers nog authentieker uitvoeren. Pre-orders zijn later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

• Fire Emblem: Fortune’s Weave: de Heroic Games staan op het punt om te beginnen. Er komt een gloednieuw deel in de Fire Emblem-serie naar de Nintendo Switch 2. Speel als vier helden en ontdek hun samenhangende verhaallijnen over kracht en staal: Cai, een jongen die zijn opgesloten vader wil bevrijden; Dietrich, een zwaardvechter die altijd op zoek is naar een sterkere tegenstander; Theodora, een koningin die voor de lang gekoesterde droom van haar land strijdt; en Leda, een muzikante die uit is op wraak. Tussen je wedstrijden in de Heroic Games door kun je de hoofdstad Dagsion verkennen, nieuwe technieken leren op de trainingsvelden, banden aanhalen om nieuwe bondgenoten te werven en buiten de muren van Dagsion reizen om extra ervaring op te doen. Maak je klaar voor de strijd als Fire Emblem: Fortune’s Weave en de speciale editie Fire Emblem: Fortune’s Weave Dagdan Collection met een stalen gamehoes, personage-artkaarten, een kaart van Dagda, en een artbook op 17 september voor de Nintendo Switch 2 verschijnen. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

• DK Challenge: Nintendo Switch Online-leden op de Nintendo Switch 2 kunnen binnenkort de DK Challenge aangaan. Maak je klaar voor een tijdelijk event in het teken van Donkey Kong, van 10 juni tot en met 1 september. Ga challenges aan in verschillende NES-, Super NES- en Game Boy-spellen met Donkey Kong. Voor elke challenge die je voltooit, krijg je een digitale verzamelkaart. En als je Donkey Kong Bananza hebt, kun je nog meer challenges aangaan.

• DLC-evenement voor Donkey Kong Bananza: DK-eiland & Smaragdjacht: daarnaast krijgt de betaalde DLC*1 Donkey Kong Bananza: DK-eiland & Smaragdjacht een tijdelijk evenement in samenwerking met Super Mario Bros. Dit evenement vindt in vier fases plaats, waarvan de eerste vandaag begint. Spelers die de hoofdgame hebben voltooid en de DLC hebben gekocht, kunnen met nieuwe outfits voor Donkey Kong en Pauline spelen die zijn geïnspireerd op Mario en Luigi. Ze kunnen ook andere bekende elementen, zoals ?-blokken en superpaddenstoelen tegenkomen.

• Deltarune Chapter 5: Deltarune , een grappig, meeslepend avontuur dat parallel loopt aan Undertale van dezelfde maker, is bij het vijfde hoofdstuk aangekomen. Versla of vergeef tegenstanders in gevechten vol actie terwijl je samen met een charmante groep nieuwe en bekende personages een mysterieuze wereld verkent. In de duisternis bloeien nieuwe avonturen op. Deltarune wacht op je. Deltarune Chapter 5 verschijnt op 24 juni als een gratis update voor DELTARUNE op de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch.

• Dragon Quest Monsters The Withered World: in het nieuwste deel van de Dragon Quest Monsters-serie kunnen spelers een hele wereld aan monsters ontdekken, scouten en trainen. Elk monster is een potentiële nieuwe bondgenoot voor je team, van de iconische Slimes tot nieuwe gezichten. Met het kenmerkende synthesesysteem kunnen spelers monsters combineren om compleet nieuwe teamleden te maken, wat voor enorm veel keuzevrijheid en strategische diepgang zorgt voor gevechten. Met honderden monsters om te ontdekken begint hier je spannende zoektocht naar je volgende favoriete monster. Dragon Quest Monsters: The Withered World verschijnt op 3 december voor zowel de Nintendo Switch 2 als de Nintendo Switch.

• Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen: deze uitgebreide versie van Dragon’s Dogma 2 is een actie-fantasy-RPG voor één speler, waarin je op pad gaat om de draak die je hart heeft gestolen, te verslaan. Als de Arisen moet je met strategische planning en technieken barbaren, legendarische vijanden en gigantische monsters verslaan. Kies uit verschillende beroepen en wapens terwijl je de wereld verkent samen met je Pawns, bondgenoten uit een andere wereld die je helpen om je lotsbestemming te bereiken. Wat nieuw is aan deze versie, is dat je het land Norgan verkent, een grauwe ijsregio waarin je door te verkennen en monsters te verslaan krachtige, zeldzame buit kunt bemachtigen. Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen gaat vanaf 9 oktober op avontuur op de Nintendo Switch 2.

• Rhythm Paradise Groove: volg de groove en vertrouw op je ritmegevoel in deze collectie minigames. Druk op de maat op de knop in nieuwe minigames die makkelijk te leren zijn en leuk zijn om te perfectioneren. Er zijn meer dan 80 ritmegames die je alleen kunt spelen en meer dan 30 games om samen of tegen elkaar te spelen. Vang vliegende groente, laat fruit van je bicepsen stuiteren, zwaai met voorhamers en andere activiteiten, allemaal op de maat. Je kunt ook met z’n vieren op één systeem spelen en pijlen door midden hakken, haren uit uien trekken en meer. Er is ook een vrij te spelen stand genaamd Beatspell, waarbij je de magische kracht van het ritme gebruikt voor spreuken waarmee je monsters verslaat. De game bevat aanstekelijke originele muziek, met onder andere nummers van de beroemde Japanse muzikant Tsunku♂. Rhythm Paradise Groove laat je vanaf 2 juli swingen op de Nintendo Switch, en kan dan ook op de Nintendo Switch 2 worden gespeeld. Pre-orders voor Rhythm Paradise Groove zijn nu mogelijk.

• Splatoon Raiders: in dit nieuwe Splatoon-avontuur voor één speler ga je op de mysterieuze Spiralieteilanden op schattenjacht, samen met Deep Cut, een trio avontuurlijke muzikanten. Pas je eigen look aan en gebruik wapens en upgradebare gadgets die bij je speelstijl passen. Verhoog je niveau terwijl je tegen Salmonieten vecht, samen met een lid van Deep Cut dat je tijdens je schattenjachten bijstaat in de eilandrover. Vanaf 23 juni kun je in de Nintendo Today!-app voor smartapparaten elke dag een officiële strip lezen over het verhaal dat voorafgaat aan Splatoon Raiders. Daarnaast vindt er van 11 juli om 02:00 uur tot 13 juli om 02:00 uur een Splatfest plaats in Splatoon 3 dat in het teken van Splatoon Raiders staat. Op de dag dat de game uitkomt, zijn er ook nieuwe kleuren Joy-Con 2-controllers verkrijgbaar die op Deep Cut gebaseerd zijn. Splatoon Raiders brengt spetterend plezier voor zowel ervaren Inklings als nieuwkomers en komt op 23 juli uit voor de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn nu mogelijk. Kijk op 30 juni naar de Splatoon Raiders Direct voor meer informatie.

• Star Fox: deze game is een filmachtige versie van de Nintendo 64-game Lylat Wars met compleet vernieuwde personage-ontwerpen en een nieuw uiterlijk voor elk level. Verder zijn er gedetailleerde cutscenes, volledig in het Nederlands ingesproken dialogen en een meeslepende orkestrale soundtrack. Je kunt ook richten met de optionele Joy-Con 2-muisbesturing. Daarnaast kun je er met een gloednieuwe GameChat-functie uitzien alsof je als je favoriete personage uit het Star Fox-universum in de cockpit zit. Beleef alle klassieke actie plus nieuwe spelstanden, inclusief online multiplayer, terwijl je een gevaarlijke missie onderneemt om het Lylat-stelsel te redden. Star Fox komt op 25 juni naar de Nintendo Switch 2, en je kunt vanaf later vandaag een gratis demo downloaden in de Nintendo eShop.

• Big Walk: van de makers van Untitled Goose Game komt Big Walk, een coöperatief multiplayeravontuur over teamwork en praten. Ga met je vrienden*2 op pad door een vredige, schilderachtige wereld vol uitdagingen, puzzels en ontdekkingen. Je zult moeten samenwerken om de weg te vinden, in contact blijven met een variatie aan hulpmiddelen en nieuwe manieren zien te vinden om te communiceren als je plotseling sprakeloos bent. Verken op je eigen tempo, maak het gezellig met je vrienden en raak samen de weg kwijt. Big Walk verschijnt op 4 augustus voor de Nintendo Switch 2.

• Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition: het nieuwste deel in de spectaculaire actieserie baant zich een weg naar de Nintendo Switch 2, bewapend met een scala aan downloadbare content. Duik vol overgave in de kenmerkende mix van razendsnelle actie en buitenaardse, originele personages, inclusief Dante’s oude rivaal en publiekslieveling Vergil als speelbaar personage. Ervaar de combinatie van razendsnelle actie en prachtige beelden met 60 fps in zowel de tv- als de handheldstijl. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition verschijnt op 23 juni op de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn later vandaag mogelijk.

• Final Fantasy Resonance: dit gloednieuwe HD-2D- Final Fantasy-avontuur is de eerste HD-2D-game in de serie, met de beurtelingse gevechten waar de franchise om bekendstaat. De game heeft een strategisch vechtsysteem, een dramatisch verhaal en cutscenes, ingesproken personagestemmen en zelfs de mogelijkheid om de wereld rond te reizen in een luchtschip of op de rug van een chocobo. Final Fantasy Resonance brengt ook een eerbetoon aan alle games in de Final Fantasy-serie met rekruteerbare ‘Visions’ in de vorm van klassieke personages als Cloud, Terra en Clive, die je tijdens gevechten kunnen helpen en speciale aanvallen kunnen uitvoeren. Final Fantasy Resonance: verschijnt op 22 oktober voor de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch.

• Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton: van de makers van Vampire Survivors komt een survivors royale vol actie die zich afspeelt in de wereld van de populaire anime-serie. Spelers vechten tegen golven van vervloekte geesten terwijl ze tegen maximaal zeven rivalen strijden in snelle online multiplayergevechten. Kies uit meer dan 20 speelbare personages uit het Jujutsu Kaisen-universum en verplaats je simpelweg terwijl je personage automatisch aanvalt, waarbij je succes afhangt van strategische positionering en timing. Spelers verdienen punten door vijanden te verslaan, spelen elke 100 punten baanbrekende ‘Rule Additions’ vrij en strijden om de eerste plek op een dynamische ranglijst. De strijd eindigt met een een-op-een-gevecht tussen de twee beste spelers. Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton maakt zich in 2026 klaar voor de strijd op de Nintendo Switch 2.

• Pikuniku 2: het geheel nieuwe, bizarre 3D-puzzelverkenningsavontuur Pikuniku 2 belooft een ervaring vol eigenzinnigheid. Dwaal rond, los raadsels op en roddel je een weg door een charmante, kleurrijke wereld waar niet alles zo vrolijk is als het lijkt. Onderweg ontmoet je veel vreemde personages, die elk een verhaal te vertellen hebben. Hun wilde verhalen gaan onder andere over gigantische stukken fruit, kwaadaardige robotkikkers en een almachtige aardappel. Pikuniku 2 komt in 2027 naar de Nintendo Switch 2.

• Rayman Legends Retold: deze sprankelende nieuwe uitvoering van de geliefde platformer zit boordevol nieuwe content en verhaalwendingen voor de Nintendo Switch 2. Deze nieuwe versie bevat verbluffende 3D-beelden en een meeslepend nieuw verhaal dat naar een mysterieus zesde rijk en een nieuwe schurk leidt. Je kunt nu alleen of maximaal met z’n vieren in coöp van de epische ingesproken tussenfilmpjes, de uitgebreide soundtrack en nieuwe spelelementen genieten terwijl je door de supersnelle levels springt, mept en zweeft. Ook kun je lokaal en online een vernieuwde versie van de Kung-Voet-multiplayerstand proberen, waaronder de optie om via GameShare te spelen. Rayman Legends Retold verschijnt op 1 oktober voor de Nintendo Switch 2.

• Ninjala 2: The Uncharted Planet: de Ninja Gum-actie van Ninjala is terug, nu voor het eerst in de serie in een open wereld. Ninjala 2: The Uncharted Planet is het eerste hoofdstuk van een tweedelig verhaal, waarin het hoofdpersonage naar een onbekende wereld wordt geslingerd na het verbreken van een verboden zegel. Beleef een avontuur in een uitgestrekt landschap in een poging om terug te keren naar de aarde. Beheers verschillende Ninja Gum-acties zoals Gum Boost, Gum Balloon en een nieuwe Gum Hook waarmee je razendsnel over de planeet kunt vliegen. Daarnaast kun je spectaculaire ‘IPPON’-overwinningen tegen vijanden behalen met wapens als katana’s, hamers en raketten. Tot vier spelers kunnen het samen lokaal*3 of online*2 tegen de angstaanjagende, gigantische vijanden opnemen. Ninjala 2: The Uncharted Planet komt in de lente van 2027 exclusief naar de Nintendo Switch 2.

• Lies of P: Complete Edition: ervaar de complete reis van Geppetto’s pop in deze soulslike-game die is geoptimaliseerd voor de Nintendo Switch 2. In dit verhaal raak je verstrikt in een web van leugens in een wereld vol onvoorstelbare monsters en onbetrouwbare figuren. In een wereld die op bedrog is gebouwd, bepalen jouw beslissingen je menselijkheid, en keuzes die je in het verleden hebt gemaakt, werken door in het heden. Of je nu een wanhopige ziel troost of samen met de Legendary Stalker wraak zoekt, elke actie bepaalt het verhaal, wat leidt tot meerdere unieke eindes die de toekomst van de franchise bepalen. De collectie bevat behalve de hoofdgame ook de huiveringwekkende prolooguitbreiding, Lies of P: Overture. Lies of P: Complete Edition verschijnt op 5 augustus voor de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn later vandaag mogelijk.

• One Piece: Grand Gourmet: hijs de zeilen voor een vers culinair avontuur in een relaxte restaurant-managementsim die zich afspeelt in de wereld van de One Piece-serie. Begin met een piepklein schip en werk samen met de Straw Hat Crew om nieuwe gerechten te koken, ingrediënten te verzamelen en je restaurant te veranderen in de beste dineergelegenheid op zee. Met behulp van Devil Fruit-vaardigheden en Joy-Con 2-muisbesturing kun je gerechten creëren waarvoor geliefde helden en beruchte piraten steeds weer terugkomen, waardoor onverwachte interacties ontstaan die je niet in de anime of manga ziet. Er verschijnen meer dan 400 personages uit de One Piece-serie, waardoor elke dienst voor nieuwe verrassingen en hartverwarmende momenten zorgt voor fans. One Piece: Grand Gourmet verschijnt op 23 oktober voor de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch.

• Hello Kitty Party Land: vorm een team met iconische Sanrio-personages in een partygame die draait om toegankelijke, competitieve gameplay. De game is ontworpen om alleen en lokaal*3 en online*2 tegen elkaar te spelen, en biedt een charmante mix van minigames, aanpassingsmogelijkheden en voortgang in de stijl van een bordspel. In Hello Kitty Party Land kun je kiezen uit meer dan 140 Sanrio-personages, met 16 populaire partners die de spelers tijdens een grote verscheidenheid aan activiteiten vergezellen. Spelers kunnen in meer dan 40 op personages gebaseerde minigames tegen elkaar strijden, hun eigen avatars maken en meer. Hello Kitty Party Land komt op 29 oktober exclusief naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch.

• Muramasa: Revenant Blades: de glorieuze 2D-actie-JRPG-serie is terug met snelle zwaardgevechten in een mystieke, Japanse wereld. Kies uit zes hoofdpersonages en hak je een weg door een prachtig landschap dat doordrenkt is van Japanse tradities. De game bevat nu ook Engelse ingesproken stemmen, nieuwe spelstanden, prachtige 4K-beelden, vernieuwde vertalingen, uitgebreide taalondersteuning en meer. Muramasa: Revenant Blades verschijnt begin 2027 voor de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch.

• Metaphor: ReFantazio: neem deel aan het Toernooi om de Troon en vecht voor de toekomst in de volgende evolutie van het fantasy-RPG-genre. Bepaal je lot, kom je angsten onder ogen en wek magische ‘Archetype’-krachten die in je hart sluimeren. Werk samen met een boeiende groep personages en ga op een meeslepende reis die garant staat voor urenlang verkenningsplezier, unieke gevechtssystemen met een mix van dynamische beurtelingse en real-time gevechten, en meer. Metaphor: ReFantazio verschijnt op 12 november voor de Nintendo Switch 2.

• Stellar Blade: stap in de schoenen van EVE, een elite-krijger die naar de aarde is gestuurd om de planeet te heroveren van mysterieuze krachten. Beleef intense gevechten en een verhaal vol verrassende wendingen terwijl je de mysteries over de ondergang van de aarde ontrafelt in een meeslepende sciencefictionwereld. Door middel van een mengeling van filmachtige verhaallijnen en gameplay biedt Stellar Blade diepgaande personage-ontwikkeling met aanpasbare vaardigheden, uitrusting en gevechtsconfiguraties, die je nodig zult hebben tijdens de epische eindbaasgevechten. Daarnaast kunnen spelers Joy-Con 2 bewegingsbesturing gebruiken tijdens activiteiten, wat een extra laag immersie toevoegt wanneer je niet aan het vechten bent. Stellar Blade komt in 2026 naar de Nintendo Switch 2.

• RuneScape: Dragonwilds: in dit survival-bouw-avontuur verdiep je je in een open wereld in de mysteries van Ashenfall tussen de ruïnes van vergane beschavingen. Maak uitrusting, vecht om te overleven en verbeter je vaardigheden, waardoor je krachtige nieuwe spreuken vrijspeelt en nieuwe manieren ontdekt om te overleven. Naarmate je sterker wordt, kun je je steeds verder in nieuwe gebieden wagen, een gevarieerde wereld verkennen en Ashenfall om je heen vormgeven terwijl je je toevluchtsoord bouwt, je boerderij beheert en je huis inricht zoals je zelf wilt. Maak het gezellig met je vrienden via GameChat*8 en beleef avonturen met maximaal vier spelers terwijl jullie samen je legendes smeden. Alleen door te leren overleven en eeuwenoude geheimen te ontrafelen, heb je een kans om de woeste drakenkoningin Kuldra te verslaan. RuneScape: Dragonwilds verschijnt op 15 september op de Nintendo Switch 2.

• Lords of the Fallen II: in deze intens duistere fantasy-actie-RPG reis je door een uitgestrekt, door oorlog verscheurd koninkrijk dat van binnenuit uiteenvalt, terwijl de werelden van de levenden en de doden in elkaar over beginnen te vloeien. Als drager van de Umbral-lamp kun je heen en weer reizen tussen de werelden van de levenden en de doden. Deze hebben elk hun eigen paden, schatten en nachtmerrieachtige wezens. Verken maanverlichte citadellen en verweerde tempels, maar let goed op, want elke stap voorwaarts kan maar zo je laatste zijn. Of je nu metaal, magie, je vuisten of projectielen gebruikt, je kunt met talloze builds experimenteren om elke unieke vijand te verslaan voordat je een bloedige executie uitvoert. Je tocht begint als Lords of the Fallen II deze herfst voor de Nintendo Switch 2 verschijnt.

Naast de bovengenoemde titels bevatte de presentatie een collage van nog meer games die onderweg zijn naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch, waaronder:

• Final Fantasy XIV Online: de epische, altijd evoluerende MMORPG biedt je de kans om op de Nintendo Switch 2 de Warrior of Light te worden met een game-abonnement*9 als de vroegtijdige toegang in augustus begint.

• Tales of Eternia Remastered, waarin je heldengroep door steden, velden en kerkers reist in een race tegen de klok om een ramp te voorkomen die twee met elkaar verweven werelden kan vernietigen, komt op 16 oktober naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch.

• De alchemie-RPG Atelier Karia: The Night Kingdom & The Guide of Memories biedt een openwereldervaring waarin spelers zich vanaf begin 2027 op de Nintendo Switch 2 vrij tussen werelden kunnen bewegen terwijl ze mysteries ontrafelen.

• Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, waarin Lara haar meest verraderlijke reis onderneemt om de mysteries van het verleden te onthullen. Deze versie van de game bevat de basisgame en alle Season Pass-content, plus een online coöp-stand*2, klassieke Lara-skins en meer. Spelers kunnen later vandaag op de Nintendo Switch 2 hun eerste graftombe plunderen.

• Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, waarin je basissen kunt infiltreren en vijanden kunt ontwijken in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots en Metal Gear Solid: Peace Walker, verschijnt op 27 augustus voor de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch. Pre-orders zijn nu mogelijk.

• SnowRunner, waarin je in krachtige offroad-vrachtwagens missies moet voltooien in extreme open omgevingen, verschijnt later vandaag voor de Nintendo Switch 2.

• Observer: System Redux, waarin spelers een Observer worden, een instrument van onderdrukking door bedrijven in de duistere wereld en dystopische toekomst van 2084, verschijnt op 18 juni voor de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn nu mogelijk.

• Warhammer 40,000: Space Marine 2, waarin je de bovenmenselijke vaardigheden en bruutheid van een Space Marine kunt belichamen en de verschrikkingen van het heelal in bedwang houdt tijdens epische gevechten op afgelegen planeten, verschijnt deze winter voor de Nintendo Switch 2.

• DayZ Cool Edition, een multiplayer-survival-sandbox-game in een open wereld die zich afspeelt in een postapocalyptische wereld en spelers volledige vrijheid biedt om uitgestrekte landschappen te verkennen waar onvoorspelbare ontmoetingen en door spelers gestuurde verhalen elk avontuur vormgeven, verschijnt dit jaar voor de Nintendo Switch 2.

• Everbloom, een schattige, knusse landbouwsim voor een of meer spelers in een fantasierijke wereld waarin nieuwsgierigheid je grootste troef is. Ervaar een levendige wereld waarin je popcorn kunt verbouwen en koeien snoeprepen kunt voeren om chocolademelk te maken en meer. Verkrijgbaar vanaf de lente van 2027 op de Nintendo Switch 2.

• Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition, waarin je in beweging komt met trainingen op maat, nieuwe CameraPlay-functies en lokale multiplayer voor vier spelers, verschijnt op 16 juli voor de Nintendo Switch 2.