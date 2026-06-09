Ocarina of Time Remake aangekondigd; zal dit jaar nog verschijnen

Nintendo heeft de remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time bevestigd en laten weten dat die nog dit jaar zal verschijnen!

In maart werd er namelijk al gespeculeerd over de komst van een remake van de klassieker, maar aangezien die geruchten bijna elke console generatie van Nintendo wel eens passeren, waren wij wat skeptisch en dat bleek dit keer onterecht.

In een zeer korte trailer werd er bevestigd dat de game nog in 2026 zal verschijnen. De beelden toonden eigenlijk alleen een heel klein stukje van het begin van de game en daarin zien we dat de game een andere art style zal krijgen. Daarnaast horen we wederom de iconische muziek uit de game die in 1998 de harten van veel fans veroverde.

Nintendo zal op een later tijdstip meer informatie over de remake van Ocarina of Time onthullen, maar tot die tijd zal je het met de onderstaande trailer moeten doen!